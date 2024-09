Revelan nuevo video en caso de madre acusada de matar a sus mellizos

Hace dos semanas, una mujer fue acusada de homicidio involuntario agravado en relación a la muerte de dos menores, que eran sus hijos. Ahora surgen nuevos cargos después de que el informe de los médicos forenses dictase que los hermanitos fueron asesinados. Según la autopsia, por medios no especificados.

Los paramédicos y agentes de la policía de Miami-Dade corrieron al rescate pero ya era tarde. Los mellizos de 3 años, Milendijhit y Milendhere Napoleon, ya estaban muertos.

En la autopista I-95, debajo del puente, su madre Shirlene Alcime, de 43 años, estaba tendida al lado de las vías del tren tras haberse tirado al vacío después de que llegara la policía.

Los informe de autopsia revelaron que la causa de la muerte de los dos hermanos fue homicidio por medios no especificados. La mujer había dicho que su plan de matarlos era debido a su estado financiero, pero el padre de los mellizos dice que estaban bien económicamente.

“Todavía no me dijo cómo los hijos se murieron”, dijo Milson Cadet, padre de los mellizos, quien tiene mucha confusión con lo sucedido.

Aquel dos de febrero, los oficiales fueron recibidos por un hombre que ayudó a la mujer a revisar que pasaba con los niños quién llamó al 911. El decía “la niñita tiene mocos y espuma saliendo de su nariz y el niñito está blanco”.

Alcime, que se declaró no culpable, confesó que estaba planificando en matar a sus hijos y a ella misma debido a su estado financiero de múltiples deudas, algo que el padre de los niños dijo no era cierto.

“Eso me sorprendió porque yo sé que tiene dinero guardado. No sé qué hacer con el dinero. Es una cosa que no tiene explicación. El negocio que tenemos nosotros sigue aquí … yo estoy luchando mucho y esperando los dos hijos”, confiesa el padre de los mellizos.

De momento las autoridades no se han pronunciado sobre si la madre de los niños enfrentará nuevos cargos o si seguirá siendo acusada solo de homicidio involuntario.