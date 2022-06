Revelan más detalles del ataque al Capitolio

Las más recientes audiencias sobre la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos revelaron as detalles sobre el verdadero peligro en que se encontró el vicepresidente de Estados Unidos ante la presunta amenaza de los miembros de algunos grupos, específicamente The Proud Boys.

Y aumentan las críticas del partido republicano local por vincularse con el grupo extremista. Aunque dos de estos miembros encausados todavía no han tenido su juicio en la corte federal, algunos afirman que la evidencia presentada hasta ahora es suficiente para que ellos o tengan un papel de liderazgo en un partido político, que participe en la democracia de este país.

Se escuchaban gritos de colgar a Mike Pence y según el testimonio presentado por testigos bajo juramento ayer en Washington un informante le declaró al FBI que miembros de los Proud Boys hubieran asesinato al vicepresidente si hubieran tenido la oportunidad.

Seis miembros del grupo extremista The Proud Boys son miembros del Comité Ejecutivo del partido republicano de Miami-Dade. Un ex legislador y abogado hasta hace poco republicano pide que el partido tome una postura.

El abogado Juan Carlos Planas explica que "esto no es nada de ver con ser conservador esto no es nada de ser republicano tradicional. Si no se puede respetar la democracia la transferencia de poder después de una elección, hemos perdido todo lo que lograron los fundadores de este país".

Dos proud Boys miembros del comité ejecutivo republicano local están acusados tras la investigación del 6 de enero.

Uno es Gabriel García, ex capitán del ejercito y ex candidato para la cámara de representantes de la Florida, captado en varias imágenes dentro del Capitolio.

El otro es Gilbert Fonticoba de Hialeah, visto con una camiseta con el nombre que dice Enrique Tarrio, quien era líder de los Proud Boys.

"Se ve más y más que los Proud Boys no tenían intención de estar ahí. El discurso de Trump estaban ahí para invadir el capitolio y para conseguir que los otros también invadieran por eso que no estaban vestidos en su uniforme de Proud Boys".

El presidente del partido republicano de Miami Dade, Rene García, se defiende diciendo que "eso no es reflexión de partido de nosotros del partido republicano … no estamos de acuerdo con las acciones que hicieron en Washington DC el 6 de enero".

Pero afirma que tienen que esperar por el sistema judicial.

"Si esos dos individuos son convictos serán expulsados, claro que si entonces puede entrar el procedimiento de nosotros para expulsar estos miembros. Actualmente para expulsar un miembro tiene que hacer una violación de ley".

Líderes del partido republicano de Miami Dade nos dicen que los votantes los eligieron al comité pero los récords del departamento de elecciones muestran que los dos encausados no estuvieron en la boleta, fueron nombrados por miembros del partido.