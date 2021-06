Revelan llamadas al 911 durante tiroteo en salón de banquetes “El Mula”

Casi un mes después de que tres hombres abrieran fuego contra una multitud de personas afuera de un salón de banquetes en el noroeste de Miami-Dade, han dado a conocer las llamadas al 911 que documentan la caótica situación.

Las grabaciones del 911 publicadas el martes se realizaron en los momentos posteriores al tiroteo del 30 de mayo frente al salón de banquetes "El Mula", que dejó tres muertos y otros 20 heridos.

"Me han disparado y me siento muriendo", dice una víctima en una de las llamadas.

Mientras los heridos yacían en el suelo, algunos tuvieron problemas para dar la dirección a los despachadores, mientras que otros se dirigieron a los hospitales locales y sabían poco de la escena que habían dejado atrás.

"Me dispararon y estoy conduciendo hacia el hospital en este momento", dice una persona que llama.

"Está bien señor, ¿dónde pasó esto?" pregunta el despachador.

"Esto pasó en El Mula. Es una plaza", responde la víctima.

"Está bien, tenemos un equipo de bomberos y policía en ruta. ¿Por qué no estás allí?" responde el despachador.

"No lo sé. Simplemente me fui, tenía que irme. Me dispararon", dice la víctima.

En otra llamada, un despachador le dice a la víctima que busque ropa limpia y la use para aplicar presión en el lugar donde fue golpeado.

"¿Alguien puede llegar con seguridad a las víctimas que están inconscientes?" pregunta el despachador.

"Estoy con las víctimas en este momento. No sé, están por todos lados en este momento", dice la persona que llama. "Mi amigo está acostado junto a mí. ¿Dónde te dispararon? ¿Dónde te dispararon? Le dispararon en ambas piernas".

La policía todavía está investigando el tiroteo y no se han realizado arrestos.