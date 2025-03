Revelan impactantes detalles sobre el trabajo del espía cubano arrestado en el sur de Florida

Un nuevo caso de presunta infiltración de exagentes del régimen cubano ha salido a la luz en Estados Unidos. Tomás Emilio Hernández Cruz, un exoficial de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de Cuba, fue arrestado por las autoridades de inmigración y permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Krome, mientras enfrenta un proceso de deportación.

Según la investigación, Hernández Cruz obtuvo la residencia estadounidense de manera fraudulenta, omitiendo información clave sobre su pasado dentro del Partido Comunista de Cuba y su labor como espía del régimen.

Un pasado encubierto que sale a la luz

El caso de Hernández Cruz tomó un giro inesperado con las declaraciones de Enrique García, un exoficial de inteligencia cubana que desertó hace más de tres décadas. García afirmó haberlo conocido en la academia de espionaje en Moscú, donde ambos recibieron entrenamiento especializado.

“Fuimos parte de un grupo de 28 oficiales y pasamos un año en Moscú. En aquel entonces, él usaba el seudónimo de René Cruz. Su trabajo en la inteligencia cubana consistía en infiltrar gobiernos y obtener información clave sobre Estados Unidos”, relató García.

Las conexiones de Hernández Cruz con la DGI lo vinculan directamente con operaciones de espionaje que han representado una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. García señala que esta división ha estado involucrada en casos emblemáticos como los de Ana Belén Montes, exanalista del Pentágono condenada por espiar para Cuba, y Víctor Manuel Rocha, exdiplomático estadounidense recientemente arrestado por trabajar encubiertamente para el régimen.

“El arresto de Hernández Cruz es un golpe para la inteligencia cubana. Nos demuestra que el régimen sigue enviando piezas clave a territorio estadounidense”, advirtió García.

¿Cuántos más han logrado infiltrarse?

El descubrimiento de Hernández Cruz dentro del territorio estadounidense reabre el debate sobre las deficiencias del sistema migratorio y el riesgo de que más exagentes del régimen cubano hayan logrado establecerse en el país sin ser detectados.

García alerta que este no sería un caso aislado y que podría haber otros exagentes encubiertos dentro de la comunidad, aprovechando las brechas en los procesos de verificación de antecedentes.

Mientras tanto, las autoridades han iniciado una investigación para determinar si Hernández Cruz llevó a cabo alguna actividad de espionaje desde su llegada a EE.UU.

Por ahora, el exagente continúa recluido en Krome, a la espera de que avancen los procedimientos legales en su contra. La comunidad del exilio, por su parte, sigue atenta, exigiendo mayor control para evitar que casos como este se repitan en el futuro.

Entrevista completa con Enrique García – Exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.

Pregunta: Enrique, sé que conociste y estudiaste con esta persona que fue arrestada. Cuéntame, ¿cómo fue tu relación con él y dónde lo conociste?

Enrique García: Bueno, lo conocí cuando ingresamos en la inteligencia cubana en la misma época. Estuvimos juntos en la academia para oficiales de la inteligencia cubana en Moscú, donde había un grupo de 28 oficiales. Pasamos un año completo allí. En esa época, yo viajé con mi seudónimo, que era Walter Díaz, y él usaba el seudónimo de René Cruz en su pasaporte oficial, que era el documento que utilizábamos para las academias en la Unión Soviética.

Él trabajaba en el Departamento de Estados Unidos dentro de la inteligencia cubana y fue muy cercano al jefe de ese departamento hasta la fecha en que yo deserté y comencé a colaborar con la comunidad de inteligencia estadounidense.

Pregunta: Hasta el momento, no hay una fotografía de su rostro, pero ¿quién es esta persona? ¿Cómo se le conocía dentro de la inteligencia cubana?

Enrique García: Su seudónimo era precisamente René Cruz, pero su nombre completo es Tomás Emilio Hernández Cruz. No era común que conociéramos los nombres verdaderos de los oficiales, pero en nuestro caso, tuvimos una relación personal después de la academia. Compartimos socialmente en Cuba en varias oportunidades, conocí a su esposa y, en aquella época, creo que tenían solo una hija.

Luego, mi carrera me llevó a Bolivia y posteriormente a Ecuador, por lo que nuestra relación se distanció. Sin embargo, puedo afirmar que hasta la fecha en que yo deserté, él seguía activo en la inteligencia cubana.

Pregunta: Desde tu perspectiva y conocimiento, ¿cómo afectaron las acciones de este hombre a las familias cubanas y a la comunidad del exilio?

Enrique García: Su trabajo, como el de todos en la inteligencia cubana, se centraba en penetrar gobiernos y estructuras clave. El objetivo número uno siempre fue Estados Unidos, sin importar en qué país trabajáramos.

Por ejemplo, en Ecuador, donde yo estuve, era más importante tener infiltrada a una persona dentro de la embajada estadounidense que incluso al presidente de la república. Así operaba la inteligencia cubana.

René Cruz trabajaba específicamente contra los Estados Unidos. Su departamento fue responsable de agentes como Ana Belén Montes, Rita Velázquez, los esposos Myers y el caso de Víctor Manuel Rocha. Todos esos espías provenían o trabajaban para ese departamento. El daño que causó a la seguridad nacional de Estados Unidos fue significativo, y el acceso a información que tuvo sobre las operaciones de inteligencia cubana en este país debió ser inmenso.

Pregunta: Cuando te enteraste de que estaba viviendo en Estados Unidos como residente permanente, ¿qué pensaste?

Enrique García: Realmente me sorprendió. No sé la fecha exacta en la que llegó ni cómo ingresó al país. Lo que sí es obvio es que mintió en los formularios migratorios, porque si hubiera declarado su pasado, no estaría aquí.

Él tuvo la opción de hacer lo que yo hice: romper con el sistema, colaborar con la comunidad de inteligencia estadounidense y aportar información valiosa para la seguridad de este país.

Si él no quería colaborar, puedo entender que quisiera venir a Estados Unidos después de retirarse en Cuba, disfrutar de las comodidades de este país y vivir sus últimos años aquí. Pero si esa era su intención, lo correcto habría sido presentarse ante las autoridades norteamericanas y decirles: “Fui oficial de inteligencia, tengo información valiosa que puede ser útil para la seguridad de este país y quiero contribuir”.

Al hacerlo, no solo ayudaría a Estados Unidos, sino que también contribuiría a la libertad de Cuba.

Pregunta: ¿Qué mensaje tienes para los agentes del régimen que puedan estar aquí en Estados Unidos y vean esta entrevista?

Enrique García: Mi mensaje para ellos es claro: preséntense ante las autoridades norteamericanas. Si están en el sur de la Florida, todos saben dónde están las oficinas centrales del FBI. Vayan al Buró Federal de Investigaciones, cuenten la verdad sobre su pasado, admitan que mintieron y expliquen la información que poseen.

Tal vez, si hacen esto, puedan llegar a algún acuerdo favorable.

Pregunta: ¿Crees que Tomás Emilio Hernández Cruz fue arrestado precisamente por negarse a colaborar con las autoridades estadounidenses?

Enrique García: No puedo afirmar eso con certeza. No sé si intentó colaborar o no. Lo que sí sé es que infringió la ley al mentir en su solicitud de residencia.

Ahora la gran pregunta es: ¿qué hará a partir de este momento? ¿Decidirá finalmente cooperar con las autoridades estadounidenses?

Pregunta: Hay mucha contradicción en haber trabajado durante décadas contra Estados Unidos y luego venir a vivir aquí.

Enrique García: Por supuesto, hay una enorme doble moral. Este país y, en particular, esta ciudad, están llenos de casos similares. Tristemente, muchos altos funcionarios cubanos han enviado a sus hijos a vivir aquí mientras ellos siguen trabajando para el régimen en la isla.

Además, vemos constantemente cómo estas personas viajan entre Cuba y Estados Unidos sin problemas. Es una realidad lamentable que ha ocurrido durante muchos años.

Pregunta: ¿Qué impacto crees que tendrá este arresto en los procesos migratorios y en la llegada de otros posibles agentes?

Enrique García: Creo que se prestará más atención a este tipo de casos. Este arresto es una demostración de que las autoridades están empezando a tomar en serio la infiltración de agentes del régimen en este país.