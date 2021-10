Revelan identidad de oficiales y agresor relacionado con tiroteo del Doral

Fueron identificados los dos oficiales de policía que resultaron heridos en un incidente que involucró a un civil que terminó muerto tras un intercambio de disparos ocurrido en la ciudad de Doral.

La policía identificó al sujeto como Yordany Rodríguez, de 25 años, quien hirió a los uniformados. Según las autoridades, el altercado comenzó entre el sospechoso y otro hombre cerca de la escena y tras un accidente el hombre desató un tiroteo frente a la jefatura de la policía de Miami Dade.

Johnny Beautelus, de 31 años, y Daniel Vilarchao, de 21, oficiales del Departamento de Policía de Doral resultaron heridos en la balacera. El oficial Beautelus, recibió una herida de bala en el brazo izquierdo, mientras Vilarchao sufrió heridas en la cara por una de las rondas disparadas por el sujeto.

Juana Rodríguez, amiga de Yordany Rodríguez desde niño, dice que fue “muy triste (lo sucedido con) una persona tan joven así, verdad, pobrecito. Pero si él se viró contra la policía que van hacer ellos", se cuestionaba.

“Si lo dejan creo que se acabaría el mundo, porque era un oeste lo que había allí", precisa la mujer refiriéndose al momento del tiroteo que tuvo lugar a plena luz del día.

“Lo vi crecer con mi hijo grande jugando bicicleta, todo el mundo junto. Cuando llegó a este país su mamá y su papá cayeron presos”, relata Eunice Montaño, quien conocía desde hace años al presunto tirador.

“Ese niño se quedó chiquito, ese niño lo criaban personas que no eran ni familia de él. Cuando el pasó por aquí me dijo un día: 'La casa donde yo estaba Juana, allí yo me trancaba dentro del cuarto, porque la casa se estaba acabando, peleando ellos y yo trancado del miedo que tenía. Y parece que todo eso le fue afectando el cerebro al muchachito”, rememora Juana Rodríguez, amiga del supuesto tirador que hirió a dos oficiales este viernes en un tiroteo en el Doral.