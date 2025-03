Revelan detalles perturbadores sobre la muerte de una joven al lado de la I-95

Nuevos documentos de corte indican que un operador de cámaras de tráfico del Departamento de Transporte vio los últimos minutos de vida la joven y a pesar de notificarle a la Patrulla de Carreteras, la víctima fue encontrada aproximadamente una hora después de la llamada inicial.

María Benítez, madre de la víctima, dijo entre lágrimas: “No entiendo la demora de la policía porque si están diciendo que hubieron múltiples llamadas a las 6 de la mañana, el papel que yo tengo dice llegaron a las 7:17am”.

Son muchas preguntas que está madre aún tiene. María Benítez solo reconoce que “al final no sé que pasó … realmente no se que pasó con mi hija. Lo único que sé es que no está”.

Ya pasaron casi tres meses de la muerte de su hija Nahomi Valentina Cittadini. Ahora -finalmente- la policía acusa de manera formal al presunto responsable, Lorent Pion, con un cargo de homicidio en segundo grado.

“Si hubieran llegado a tiempo esto se podía hacer evitado. Quizás a mi hija la tuviera en un hospital pero la tuviera viva”, dijo entre lágrimas la madre de la joven asesinada.

Documentos de corte revelan que ese 7 de diciembre del 2024, un operador de cámara del Departamento de Transporte de Florida observó a dos personas peleando en la rampa de entrada de la I-95.

Tras notificar a la Patrulla de Carreteras también vio como el sujeto, arrastraba el cuerpo de “la víctima” hacia su vehículo, mientras se veían manchas de sangre.

A las 7:00 a.m., el testigo y sus compañeros revisaron las cámaras del área nuevamente y encontraron un rastro de sangre que conducía hasta el lugar donde la víctima había sido golpeada por otro vehículo en algún momento, allí luego encontraron a la joven de 22 años boca abajo y sin ropa.

“Eso no se le hace ni a un animal”, remarca la madre de la joven.

En reporte también menciona un violento episodio donde Pion fue grabado golpeando a Nahomi en el medio de una calle en Miami Beach en el mes de agosto de 2024, posteriormente siendo arrestado.

María dice que Nahomi mintió a los oficiales esa noche por miedo a su agresor y hoy pide justicia por la memoria de su hija. Solo dice: “Que la amo con toda mi alma … y que hasta el día que yo viva la voy a tener siempre presente”.

La fiscalía de Miami-Dade dice que el caso por la agresión que quedó grabada en Miami Beach sigue abierto. Mientras, Pion permanece arrestado en la cárcel principal de Broward pero podría ser extraditado en cualquier momento a este condado ya que la mujer fue encontrada muerta en Miami-Dade.