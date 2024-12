Revela imágenes de momentos después del robo con violencia de camión de Amazon

La policía de Miami Shores logró detener a un hombre acusado de robar un camión de entregas de Amazon el pasado miércoles. Las imágenes de la cámara corporal de los oficiales muestran a un conductor visiblemente alterado, narrando lo ocurrido poco después de dejar un paquete en una residencia local.

El incidente se desencadenó en horas de la tarde, cuando el repartidor de Amazon realizó una entrega en un vecindario de Miami Shores. Según relató a la policía, al regresar a su camión notó que alguien había ingresado al vehículo.

“Me contó que cuando regresaba al camión vio que alguien estaba dentro y trató de detenerlo,” afirmó uno de los oficiales en el informe inicial.

El repartidor explicó que el sospechoso, identificado más tarde como Hassan Rkein, no solo se negó a salir del camión, sino que lo amenazó directamente:

“Se me acercó y me dijo que mi vida estaba en peligro si no le daba las llaves,” declaró la víctima, aún conmocionada.

Cuando el conductor se negó a cumplir con las órdenes del intruso, la situación escaló rápidamente.

“Simplemente me dio un puñetazo en la cara y me empujó, básicamente me quitó las llaves de la mano,” narró el repartidor a los oficiales en la escena.

Con las llaves en su poder, Rkein huyó con el camión, dejando al conductor herido y alarmado.

El desenlace se produjo más tarde ese mismo día, cuando la policía localizó el camión en la calle 23 y la avenida segunda del noroeste de Miami. El sistema de GPS instalado en el vehículo fue crucial para rastrear su ubicación y detener al sospechoso.

Rkein, quien al momento del arresto vestía una camiseta con el lema "Solo buenas vibras", fue llevado bajo custodia sin incidentes adicionales.

En su comparecencia inicial en la corte, Rkein afirmó que tenía un vuelo programado para regresar a Michigan ese mismo día. Sin embargo, sus planes de viaje quedaron truncos cuando el juez determinó que debía permanecer bajo arresto sin derecho a fianza, acusado de robo de vehículo.

Por su parte, Amazon informó que su empleado sufrió heridas menores durante el altercado, pero no se robó ningún paquete del camión, que fue recuperado intacto.