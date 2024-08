Retiran cargos contra presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, arrestado en la Copa América

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien fue arrestado por un cargo de agresión en la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, el mes pasado, ya no enfrenta cargos.

Los cargos contra Ramón Jesurún Sr., de 71 años, fueron retirados el lunes.

Su hijo, Ramón Jesurún Jr., de 43 años, todavía enfrenta cargos de agresión agravada y delito menor de agresión.

El padre y el hijo fueron acusados de atacar a los guardias de seguridad tras la derrota de Colombia ante Argentina en la final de la Copa América el 14 de julio.

Los dos hombres fueron arrestados después de que presuntamente se enfrentaron a un guardia de seguridad que había recibido instrucciones de impedir que la multitud entrara en la sección del túnel donde se estaban reuniendo los medios de comunicación.

Los informes de arresto decían que Jesurún Sr. había empujado al guardia, y luego Jesurún Jr. lo agarró por el cuello y lo tiró al suelo, golpeándolo dos veces.

La policía de Miami-Dade reveló hace semanas imágenes del arresto del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y de su hijo, Ramón Jamil, durante la final de la Copa América en el estadio Hard Rock, de Miami Gardens.

Entre lo que muestran las imágenes y el audio, se ve a Jesurún reclamando la detención, mientras uniformados lo esposan. "Me están esposando a mi (...) yo no he hecho nada (...) están acabando mi carrera (...) esto no puede ser, es increíble", dice.

En otro video se ve al directivo del fútbol colombiano junto a su hijo, ambos sentados y esposados en un cuarto, con varios oficiales de la policía.

Según el informe policial, tanto Jesurún como su hijo intentaban acceder a la cancha al culminar el encuentro y al encontrar el acceso cerrado, confrontaron al personal de seguridad.

En el marco de la final de la Copa América, el pasado 14 de julio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y su hijo Ramón Jamil, fueron detenidos y arrestados tras un presunto enfrentamiento con el personal de seguridad del estadio.

La Federación Colombiana de Fútbol ofreció excusas luego del incidente. "Lamentamos como organización rectora del fútbol colombiano este suceso y ofrecemos excusas a los organizadores del certamen, al país anfitrión y a las personas que se vieron afectadas", dijo la FCF en un comunicado.

Jesurún y su hijo, que fueron detenidos en la noche luego de la final de la Copa América en la que Colombia perdió 1-0 con Argentina, habían quedado en libertad tras pagar una fianza de 2,000 dólares.

El directivo y su hijo salieron de la correccional de Miami-Dade donde estaban detenidos y aseguraron que fueron ultrajados, pues se les acusó de agredir a un oficial.

En el comunicado, la FCF añadió que Jesurún lamentaba "profundamente estos hechos, que jamás debieron ocurrir y que derivaron en una maniobra paternal e instintiva de protección a su hijo y a su familia".

El arresto de Jesurún, de 71 años, y de su hijo, de 43, que vive en Estados Unidos, fueron el colofón de una final marcada por los desórdenes y el caos que propiciaron miles de seguidores sin boleto que traspasaron las vallas de seguridad y entraron al Hard Rock Stadium, lo que retrasó en una hora y 22 minutos el comienzo del partido.

El caos comenzó con la llegada masiva de fanáticos sin boletos, quienes intentaron acceder al estadio de cualquier manera posible, ya fuera por las puertas, escalando muros y cercas, o incluso intentando ingresar a través del sistema de aire acondicionado.