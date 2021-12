Retiran cargos a sospechoso de participar en tiroteo masivo de Miami-Dade

El hombre que fue arrestado en relación con un tiroteo masivo ocurrido en un salón de banquetes de Miami-Dade, que dejó tres muertos y 20 heridos en mayo pasado, ya no enfrentará cargos luego que los fiscales dijeron que el sospechoso habría sido interrogado por detectives después de que pidió un abogado.

Warneric Buckner, de 20 años, fue arrestado en octubre y enfrentaba tres cargos de asesinato en primer grado y 20 cargos de intento de asesinato en primer grado en relación al tiroteo del pasado 30 de mayo frente al salón de banquetes El Mula.

Según un memorándum de la Oficina del Fiscal de Miami-Dade publicado este miércoles, Buckner había dado una declaración a los detectives implicándose a sí mismo y a otros posibles participantes en el tiroteo, pero cuando los fiscales revisaron la declaración grabada, se determinó que los detectives de la policía de Miami-Dade continuaron interrogándolo después de que había invocado su derecho a un abogado.

El informe dice que sin la declaración de Buckner, actualmente no hay evidencia suficiente para probar el caso en su contra más allá de una duda razonable.

Ello sucede "cuando se considera que un caso no puede probarse más allá de un plazo razonable. En caso de duda con evidencia admisible, el Estado de Florida tiene la obligación ética de no presentar cargos que no pueda probar de buena fe", aclara el memorándum.

"Por las razones anteriores, no se tomarán más acciones en la corte en este momento. La investigación permanece abierta y el Estado considerará presentar cargos en un momento posterior a medida que se descubran pruebas adicionales", precisa el documento emitido por la Oficina del Fiscal de Miami-Dade .

Se observa a las personas esperando afuera del local cuando inician los disparos

Según el informe del arresto, Buckner se identificó como un pasajero en el Nissan Pathfinder que fue captado por la cámara en el lugar del tiroteo, que ocurrió en una fiesta de un artista de rap local.

Buckner dijo que apuntó con un arma de fuego grande y disparó contra una multitud de personas, pero no recordaba cuántos disparos hizo, según el informe.

El 24 de septiembre, Davonte Barnes, de 22 años, fue arrestado e ingresado en la cárcel de Miami-Dade por los mismos cargos que Buckner. Barnes admitió haber actuado como vigilante de los tiradores y dijo a los investigadores que habló con los otros sospechosos involucrados antes de que ocurriera el tiroteo.

La policía asegura que Barnes dijo que condujo hasta el lugar en el Nissan Altima de su madre antes del tiroteo, e informó a otros sospechosos que una de las posibles víctimas estaba en el lugar.

Las imágenes de vigilancia publicadas por la policía mostraban a los tres hombres armados saliendo del Pathfinder armados y con máscaras, luego volviendo a la camioneta y huyendo de la escena después del tiroteo.

El día después del tiroteo, la policía confirmó que el Pathfinder había sido descubierto sumergido en un canal en el área de la 154th Street y la 2nd Avenue del noroeste. El vehículo había sido reportado como robado el 15 de mayo.

El Departamento de Policía de Miami-Dade dijo que dos personas murieron inicialmente en el lugar y otra falleció más tarde en un hospital del área. Las víctimas fueron identificadas como Clayton Dillard y Desmond Owners, ambos de 26 años, y Shaniqua Peterson, de 32 años.

Varios grupos que estaban en el estacionamiento tenían armas y comenzaron a disparar contra los hombres que iniciaron la balacera, mientras estos huían del lugar, dijo la policía.