Retiran cargos a guardia de seguridad que agredió a anciano de 87 años

Para José Sánchez el 27 de febrero parecía un día cualquiera. Había acudido a la oficina del Seguro Social ubicada en West Flagler, en la ciudad de Sweetwater.

"Yo estoy en la fila y voy a la otra fila para hacerle una pregunta a él con un sobre para decirle que si podía volver otra vez porque estaba cansado. Estoy recostado a la columna y cuando me viro para irme, él me agarra y me tira al suelo", relata Sánchez.

Este lunes, el guardia de seguridad Peter Vegliante fue presentado ante una corte de fianza, tras ser arrestado por agresión contra una persona mayor, entre otros cargos.

Su abogado Lorenzo Palomares compartió parte del video de vigilancia del día del incidente y defendió las acciones de su cliente. "El señor se puso belicoso, violó los cánones de paz y tranquilidad, y mi cliente tuvo que actuar como su función de agente federal de seguridad. Se le puso en el piso, se le pusieron las esposas, no hubo más nada".

"Yo no le dije nada, ni lo amenacé, ni le dije nada de eso… Yo le di la espalda", relata el anciano de 87 años.

Según el informe policial, el guardia de seguridad lanzó al anciano al suelo y presionó su rodilla contra su espalda.

"Yo le dije a él: 'tengo marcapasos'. Y tenía sed, tardaron como una hora para que me dieran agua", remarca Sánchez, quien dijo que el siempre ha respetado a las autoridades y terminó con moretones en los brazos, una rodilla lastimada y dolor de espalda.

"Si el señor se sintió ofendido porque le pusieron las esposas, fue porque él hizo contacto físico con un oficial federal".

El 23 de junio, el guardia fue finalmente arrestado, pero hoy en corte, la juez desestimó la mayoría de los cargos. "Queda un solo cargo porque el señor tiene más de 62 años".

"Son 87 años que tenía… tenía que haber visto eso… Él tenía que haberme dicho: ‘tienes que esperar’, no hacerme lo que me hizo", pide el anciano agredido.

Hoy la jueza le impuso una fianza de $1500 dólares. Intentamos contactar a la compañía BTI Security, para la que trabaja el guardia, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.