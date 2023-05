Retiran cargos a dos policías de Miami Beach acusados de golpear a un turista

Dos de los cinco oficiales acusados en relación con la golpiza a un turista dentro de un hotel de Miami Beach no enfrentan cargos por el incidente ocurrido en 2021.

El oficial de Miami Beach, David Rivas, salió este jueves de la sala del tribunal con una sonrisa en su rostro después de que la jueza Betsy Alvarez-Zane retirara su cargo de agresión por un delito menor.

La oficina del fiscal estatal de Miami-Dade creía que Rivas debería haber enfrentado un castigo penal después de que varios oficiales fueron captados por una cámara corporal y un video de vigilancia del hotel haciendo un par de arrestos bruscos durante un incidente ocurrido el 26 de julio de 2021 en el Royal Palm Hotel.

Sin embargo, el juez argumentó que no había pruebas suficientes para acusar penalmente a Rivas, por lo que desestimó su caso por falta de jurisdicción.

Este fallo ocurrió una semana después de que el mismo juez retirara el cargo de agresión del oficial, Robert Sabater, por idéntica razón.

La orden de arresto de Sabater decía que estrelló a un hombre y lo golpeó repetidamente. Sin embargo, el juez dijo que, según la información presentada ante el tribunal, los oficiales de Miami Beach que completaron la documentación del arresto no encontraron una causa probable.

“No hay causa probable. Los oficiales dicen que no tenían una causa probable. Revisaron los videos y la información para los oficiales de identificación que vieron en el video”, dijo la jueza Álvarez-Zane a la oficina del fiscal estatal.

Los oficiales de Miami Beach a cargo de completar la documentación del arresto admitieron que su trabajo no era determinar la causa probable, pues su trabajo era identificar qué oficiales estaban en el video. Esa información luego se pasó a la oficina del fiscal estatal, quien presentó los cargos.

“Alguien de su oficina les dio un resumen y luego lo dispersaron entre cuántos sargentos para presentar estas declaraciones juradas de arresto. Entonces, cuando tomas las declaraciones de esos oficiales, te dicen: 'No tengo una opinión', 'No sé si se ha cometido un delito', 'No lo revisé para eso'. Dime cómo eso te da una causa probable”, alegó Álvarez-Zane.

Celeste Higgins, abogado de Sabater, dijo que estaba realizando un arresto legal y autorizado de un individuo que violó una ordenanza de seguridad.

"La descripción del Estado de su arresto como excesivo o violento no fue respaldada por hechos. Hubo múltiples arrestos esa noche y el Sr. Sabater solo estuvo involucrado en uno; uno que no fue violento. El video en el que se basó el Estado fue desde un ángulo, los otros muestran que el Sr. Sabater no fue violento y simplemente estaba arrestando a alguien que intentaba escapar”, dijo Higgins.

“Además, el documento de acusación contra el señor Sabater no fue escrito por un oficial que estuvo presente, o que presenció los hechos o incluso alguien que habló con un testigo de los hechos”, añadió el abogado.

A pesar de la decisión del juez de desestimar los cargos, la oficina del fiscal estatal dijo que el juez no tiene la autoridad para desestimar y planean apelar ambos casos.

Por su parte, el abogado Erick Cruz, quien representa a Rivas, dijo que pasará por su proceso administrativo para tratar de recuperar su trabajo con la Ciudad de Miami Beach. “Ha estado sin trabajo durante más de dos años, por lo que estaba deseando volver a las calles”, dijo Cruz.

"Es horriblemente injusto que el Sr. Sabater, un oficial condecorado que estaba haciendo su trabajo legalmente, haya sido suspendido sin goce de sueldo durante dos años por intentar un arresto legal", agregó el abogado Higgins, quien apuntó: “Hay suficientes casos de abuso y brutalidad policial para que la oficina del fiscal del estado los persiga y no requieran acusar a un oficial respetuoso de la ley que hace su trabajo”.

Rivas, Sabater y sus compañeros Kevin Pérez, Steven Serrano y José Pérez fueron acusados penalmente en el caso.

José Pérez se declaró culpable, Kevin Pérez fue declarado culpable por un jurado y espera obtener un nuevo juicio, mientras que Serrano espera que sus cargos también sean desestimados.

Las imágenes mostraban a varios oficiales pateando a un sospechoso esposado y golpeando repetidamente a otro hombre que estaba filmando el arresto del primero con su teléfono celular.

El incidente comenzó cuando los oficiales se acercaron a un hombre por estacionar ilegalmente un scooter, y el hombre huyó y golpeó a un oficial con el scooter.

El oficial tuvo que ser hospitalizado con una lesión en la pierna que requirió muletas. Luego, el hombre corrió hacia el vestíbulo de un hotel, donde fue detenido.