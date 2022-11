Resultados de votación anticipada en el sur de Florida

Mañana los ojos de la nación estarán sobre la Florida y muy en particular sobre Miami Dade su condado más poblado y que durante las últimas dos décadas ha sido mayormente demócrata, pero todo podría ser muy distinto a partir de mañana

Mañana es el “Dia de Elecciones”, pero en realidad es el final del proceso que comenzó hace dos semanas con la votación anticipada y la votación por correo.

Suzy Trutie, Vice-Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, dice: “para estas elecciones de medio termino la participación de los votantes ha sido de un 37% hasta un 57%”.

Ya ha votado más del 30% de los votantes elegibles en Miami-Dade.

La semana pasada por primera vez desde el 2002, los votantes republicanos en Miami-Dade superaron el número de demócratas. La ventaja era solo de mil votos. Al terminar la votación anticipada esa ventaja es más amplia.

Casi 176 mil Demócratas han votado comparado a casi 181 mil republicanos y 107,664 votantes no afiliados a ningún partido.

Hoy el Gobernador Ron De Santis hizo campaña en Boyton Beach mientras que eh Hialeah la vice Gobernadora conmemoro el Día de las Victimas de Comunismo aprobado por la legislatura estatal.

Jeannette Núñez, vicegobernadora de la Florida, dice: “para asegurar que futuras generaciones de nuestros niños puedan aprender lo que es la realidad del comunismo. 100 millones de personas jergas bajo el comunismo”.

Y en este día exhortan a todos a votar. Hoy Charlie Crist hacia Campana en Jacksonville.

Mientras que el Presidente Biden afirmaba que esta elección no es un referéndum pero una opción ente dos visiones muy distintas para esta nación.

Ahora muy importante: sólo porque usted tiene su boleta por correo en casa. Y no la ha devuelto no quiere decir que no puede votar todavía a puede devolver en las oficinas centrales del departamento de elecciones en Doral o en Downtown o en el colegio electoral que le toca y aunque haya recibido una boleta por correo se puede citar en persona a su colegio electoral donde debe traer identificación con fotografía