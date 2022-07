Restaurantes abrumados por falsos comentarios como nuevo método de fraude

Los estafadores online están a la orden del día. Ahora su objetivo son los restaurantes, pero no están interesados en su comida.

Las estafas en línea es algo ya conocido, pero el nuevo objetivo son los restaurantes. Los mal intencionados piden dinero, y si no lo reciben, inundan las redes sociales con malos comentarios. Los propietarios dicen que esto es un despiadado chantaje.

“Si tú le haces click al perfil de la persona te sale que están ubicados en oros sitios fuera de Estados Unidos”.

El restaurante “Boia de”, en la pequeña Haití, es uno de los afectados y no sólo con una estrella en sus calificaciones.

“Recibimos 3 en el primer día, otro al día siguiente y después llegó un email. Era literalmente una extorsión”, dice el dueño del restaurante.

En ese correo electrónico les exigían el envío de una tarjeta de regalo por 75 dólares para terminar con los comentarios negativos.

Carlos Frías, periodista que escribe en el Miami Herald sobre gastronomía, considera que la mayoría de los ataques son para los restaurantes con la prestigiosa estrella Michelin, de la industria, pero no sólo en miami.

Ariete, en Coconut Grove, pasa por la misma situación, pero ellos no recibieron el extorsivo email.

Daniela Vicentini, Directora de comunicaciones del Grupo Ariete, dice:

“Si uno hace una pequeña investigación y ves los perfiles de estos usuarios te puedes dar cuenta que están ubicados en Shanghai, en el Medio Oriente, y no coincide el nombre de la persona que están en los libros de las reservacione”.)

Como estrategia, Daniela dice que la compañía decidió no responder esas malas calificaciones para evitar hacer un contacto que eventualmente derive en una estafa directa, y le han pedido a Google que retire las reseñas.

“Nuestra esperanza es que los futuros clientes se den cuenta de que estas reseñas son falsas y que no es la verdadera experiencia dentro de Ariete, no”.

La policía de Miami no tiene por el momento denuncia. En “Boia De” recibieron un email extorsivo. No es el caso de “Ariete” que, si sucediera, me dijeron, harán la correspondiente denuncia.