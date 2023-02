Residentes siguen sin hogar permanente tras incendio en edificio

Casi 10 días llevan viviendo en el Complejo Recreacional Betty Ferguson en Miami Gardens las personas que vivían en un edificio incendiado en el NW de Miami.

Una desplazada durante el incendio dice que es “una pesadilla, no hay ninguna clase de ayuda para los que eran dueños”.

Su mamá, una anciana de 81 años, era propietaria de uno de los 75 apartamentos de el edificio localizado en la calle 177 del NW, que el mes pasado quedó prácticamente consumido en llamas.

“Solamente ella recibe 700 dólares en seguro social, ahora ella no puede pagar lo que ellos llaman una vivienda de bajos recursos”.

Pero no es la única en esta situación, Rita, otra desplazada, dice que “hoy es el número 20, día 20, que estamos en un refugio. Nosotros no buscamos esto no lo pedimos, somos víctimas y los responsables no responden”.

Sin respuestas e indignados, porque luego del siniestro supieron que el inmueble no estaba asegurado contra incendios; aún cuando, según dijo, recientemente la manager del edificio estaba en proceso de recibir la recertification por los 40 años de construcción.

“Ya no necesitamos una respuesta sino una solución. Estamos sintiendo muy fuerte en estos momentos la presión de la Cruz roja que los saludos diariamente son: ya consiguió a donde ir”, dice Rita.

Pero sin recursos económicos y con los precios de la renta por las nubes, se les hace imposible encontrar donde vivir.

Actualmente 52 personas de las 200 desplazadas continúan viviendo en refugios de la Cruz Roja, incluidas algunas mascotas, hasta tanto se les encuentre a estas familias un nuevo lugar, seguro, donde vivir.