Residentes se quejan del ruido de un generador comercial en su vecindario

Por más de cinco semanas residentes de un vecindario del suroeste de Miami-Dade dicen que tuvieron que aguantar el ruido de un generador comercial que AT&T instaló en su reparto mientras la empresa hacía algunas reparaciones, pero cuando esas se dilataron, los residentes contactaron a Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda.

Escuchar el reclamo de Carmen Álvarez no fue fácil con el ruido del generador comercial que le instalaron en el vecindario del suroeste de Miami-Dade, según ella hace más de 5 semanas. “La situación es insoportable, nosotros no tenemos paz en nuestra casa, no podemos dormir tenemos un perrito al cual está agitado, está irritable, no dejamos de oír el ruido todo el tiempo”, dice Álvarez.

Los residentes dicen que todo comenzó cuando trabajadores de la empresa AT&T fueron a hacer una instalación en el área de Coconut Palm Drive y el 129 Place a mediados de junio. “Hoy me entero de que la razón que el generador está funcionando es que ellos haciendo sus huecos para instalar la fibra óptica rompieron un cable de la FPL”, dice Álvarez.

Carmen Álvarez dice que llamó varias veces a AT&T para ver cuando retirarían el generador, pero no conseguía respuesta por lo que contactó a Telemundo 51 Responde. “Por la desesperación que estamos viviendo. La salud de mi esposo se está afectando. Él está retirado. Él está aquí todo el tiempo. Y solamente no puede estar sin oír ese ruido constante”, dice Álvarez

Cuando contactamos a AT&T la empresa se comunicó inmediatamente con Álvarez. “Me dijeron que iban a mandar un técnico para eliminar el problema. Que debería esperar respuesta de 24 a 48 horas”, cuenta.

Efectivamente, luego de la visita de ese técnico un viernes, el lunes apareció un subcontratista quien arregló el cable eléctrico y esa misma tarde se llevaron el generador.

En un comunicado AT&T dijo: "Este generador se utilizó para proporcionar energía a nuestros servicios de Internet en el vecindario y mantener conectados a nuestros clientes. Una vez que se restableció la energía, retiramos el generador. Pedimos disculpas por las molestias".

Carmen Álvarez dice que la paz ha vuelto a su casa. “Feliz. Si no hubiera sido por tu ayuda no se hubiera movido tan rápido”, dice.

Si, como ella, has tratado de solucionar un problema por tu cuenta, pero no has tenido éxito, puedes comunicarte con nuestro equipo llamando al 305-888-6842 o a través de nuestro formulario directo en www.telemundo51.com/responde/quejas.