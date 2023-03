Residentes frustrados con altos precios de Asociación

El señor Baltazar cuida a su esposa. Ella sufre Alzheimer. Tienen 88 y 84 años respectivamente, están retirados y con el aumento en los seguros les ha subido la asociación y casi no pueden pagarla.

“Yo tengo un retiro limitado no se dan cuentan los seguros y legisladores donde vivimos los viejos que estamos limitados”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Baltazar no es un caso aislado en el complejo de condominios Summit Chase en Fountainblue, en la 85 avenida y la calle 8 del noroeste, hay 220 unidades con dueños igual de preocupados.

Georgina Romero, dueña de apartamento desde hace 21 años, dice:

“La mensualidad que teníamos de 148 Asociación y ahora 358 pago yo por dos cuartos”.

Juan Gómez, dueño de 74 años, dice:

“La preocupación que tengo es que tenga que salir para la calle, vivir en la calle”.

Olga Calderón, residente, asegura que su esposo “padece de mucho problema de salud y las medicinas no son baratas para nada”.

Orestes Mesa, presidente de la asociación, asegura que “el problema grave que tengo ahora es que pusimos un special assesment para cubrir el incremento del seguro pero ya nos dijeron que en agosto va a subir otra vez y es otro special assesment que tendremos que poner”.

Las quejas recaen sobre este señor, el presidente de la asociación que año tras año con el aumento del seguro sube las cuotas.

“De 80 mil dólares que pagábamos pasamos a pagar 220 mil si recolectamos 50 mil al mes y hay que pagarle eso al seguro perdimos 3 meses de asociacion”, dice Mesa.

Hoy llamamos a la agente que le vendió el seguro a este complejo cuyos documentos comprueban el aumento con los años y la explicación que nos dio fue la siguiente.

“Nosotros no ponemos precios ni pólizas, estamos tratando de ayudar a estos dueños. Yo lo que propongo es un cap, que los seguros no puedan subir más de 3 por ciento si nuestros salarios no aumentan, que los seguros tampoco lo hagan”.