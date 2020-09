Residentes dicen que su ciudad está vendiendo el terreno en el que viven

Lissette González dice que ha vivido en el mismo parque de casas móviles por 17 años y que ella y otros residentes viven con ansiedad desde que comenzaron a circular rumores que la ciudad de Florida City estaba vendiendo el terreno.

“Estamos muy nerviosos”, dijo Lissette González. “La mayoría que estamos ahí, estamos retirados. Muchos están deshabilitados”, agregó Jesús Victores, residente del parque de casas móviles.

Además, dicen que no han sido debidamente informados sobre el futuro del parque. “La misma manager, tú le preguntas: ¿Cuándo van a vender esto? ¿Lo vendieron? ‘Ah, yo no sé nada’”, precisa Lissette.

Luego que ellos contactaron a Telemundo 51 Responde, nosotros hablamos con el alcalde de Florida City, Otis Wallas. Él nos dijo que se había reunido con algunos de los residentes hace un año y que en ese entonces les había dicho que la ciudad estaba negociando con un comprador, pero que la venta aún no se había finalizado.

“Nosotros no sabíamos nada”, dijo Juan Sacristán, otro residente del parque de casas móviles. "Deberían haber pasado, haber dicho algo desde que están los rumores. El mayor no pasó nunca por ahí”, agregó Jesús.

Días después de que hablamos con el alcalde, él se reunió con los residentes. Durante el encuentro, el alcalde dijo que la ciudad decidió vender el parque de casas móviles hace dos años, que aún estaban negociando con un comprador, y que cuando se finalice la venta, les daría 90 días para desocupar.

Pero, cuando los residentes preguntaron si recibirán ayuda financiera para encontrar un nuevo lugar para vivir, dijo que los nuevos dueños no piensan pagarles. Aunque no se sabe cuánto está pagando el nuevo comprador por el terreno, nuestra investigación reveló que la ciudad lo tenía a la venta por 8,6 millones de dólares.

“Hay muchas personas que no van a tener donde vivir. No tienen posibilidades económicas”, dijo Juan. “Es algo muy especial porque no son inquilinos pero tampoco son dueños de la tierra”, dijo Davalyn Suarez, abogada de Legal Services of Greater Miami.

Ella recomienda que los residentes de casas móviles formen una asociación. Una vez que lo hagan, bajo la Ley estatal de Casas Móviles, tendrán derecho a una cierta cantidad de dinero si tienen que abandonar su casa móvil y hay un aviso previo de 6 meses para desalojar.

En el caso de los residentes de Florida City, Juan Sacristán dice que tiene este mensaje para la ciudad: “Que piensen un poquito en nosotros. Que no piensen solamente en el dinero”.

Cabe destacar que uno de los residentes del parque contacto a Legal Services of Greater Miami por su cuenta. Aún no sabemos si estarán representando a los residentes de este parque. Estaremos siguiendo este caso y les mantendremos informados sobre cualquier acontecimiento.