Residentes desplazados por incendio en edificio de Miami se mudan a nuevos apartamentos

Un nuevo edificio está disponible para los residentes desplazados del inmueble Temple Cort, que se incendió el pasado 10 de junio en Miami.

La compañía Atlantic Housing Foundation, dueña del Temple Cort, dijo en un comunicado que había obtenido la aprobación para proveer un hogar temporal de larga estancia a sus inquilinos, en este nuevo inmueble localizado el 249 NW y la calle 6, llamado Sawyer’s Walk.

La cantante cubana María Antonieta, una de las beneficiadas de esta medida, dice que es "súper buenísima noticia", pues "casi todo lo que va estar adentro, nos los van a regalar. Tenemos camas, mesitas incluso van a poner algunas cosas para que no lleguemos sin nada, como ollas, cubiertos para que el primer día uno se pueda cocinar algo".

Pero los residentes conocen que esta medida es "temporal sin límite. Ellos nos van a buscar más adelante un apartamento que ya va a ser el permanente", confirma María Antonieta.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Desde el mes de junio pasado cuando ocurrió el incendio muchos han vivido en un motel en la calle 36 del NW de Miami, pero ahora estos residentes desplazados tienen la oportunidad de restablecer sus vidas en hogares completamente nuevos.

"Hemos pasado un poquito (de dificultad) porque no podemos cocinar, tenemos que depender de la comida que nos traen", remarca María Antonieta, quien precisa: "Nos mudamos este lunes 16 de septiembre".

Otraa vecina -que no quiso mostrar su rostro- dijo estar agradecida porque no les dieron una sola opción de reubicación, si no dos. "Uno de los dos es fijo, el otro es temporal"

Según los vecinos tendrán que pagar una suma igual a la que pagaban anteriormente en el otro edificio que se incendió. "Lo mismo que pagábamos, depende del salario de cada cual".

La ciudad de Miami dijo que el proceso de reubicación aún no ha terminado y están viendo otros sitios.

La compañía -por su parte- dijo que había contribuido con 100 mil dólares y había recaudado otros 17 mil para enfrentar los gastos de los residente durante este tiempo. Una vez ubicados el resto se lo entregarán en tarjetas de regalos.