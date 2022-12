Residentes denuncian corrupción en asociación

A gritos subió el tono de la reunión para aprobar el presupuesto del próximo año en el complejo Quatraine 2, uno de 4 edificios bajo una misma asociación en North Miami Beach.

Le preguntamos a Mitchell Rotberg, tesorero si los residentes tenían acceso a las cuentas como dictamina la ley de la Florida desde el 2017.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Les escuché decir que no tienen acceso a la compañía de administración, que les debería dar acceso”, dice el tesorero.

Mientras hacíamos esta entrevista el representante de la compañía se fue, según el tesorero la compañía prometió revisar lo que está pasando.

Scott Maxwell, presidente de asociación de Quatraine 2, dice:

“Mitch ofreció su tiempo y revisamos el presupuesto y después les mandamos un correo a todos”

Miguel Cabalcanti, miembro de la asociación de Quatraine, dijo:

“Yo cuando las he pedido insisto y me la dan voy al manager se las pido y me las dan”.

Marcela envió nuevamente este correo solicitando las cuentas bancarias de la asociación que por ley tienen que mostrárselas en 10 días. Por esta noche, el nuevo presupuesto fue aprobado.