Residentes de Southwest Ranches en alerta por robos vehiculares

Residentes de un vecindario en Southwest Ranches están en alerta tras una racha de robos vehiculares en la zona.

Según un vecino que no quiso ser identificado, el área ha sido el blanco de ladrones en al menos tres ocasiones.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Hace tres noches mi vecino me alertó que había visto en una cámara de vigilancia a una persona vestida de pintor o ninja brincar la cerca al patio de mi casa,” comentó el hombre. “Salí de la casa y le apunté con una linterna, al parecer esto lo asustó y huyó”.

El hombre comentó a Telemundo 51 que alguien había cortado la cadena de seguridad de su reja. Un video de vigilancia también muestra un auto conducir hasta la entrada de la residencia antes de percatarse de la cámaras de vigilancia e irse.

“Lo reporté a la policía y el día siguiente recibí una llamada de un concejal que vive aquí en el vecindario. Me comentó que habían robado en tres residencias en mi cuadra. Están entrando en autos y llevándoselos,” agregó.

Estos hechos ocurren al mismo tiempo que detectives de Pembroke Pines también investigan robos vehiculares. Las autoridades no han confirmado si los casos están conectados pero residentes de ambas comunidades están en vilo.

“Estoy preocupado. Siento que si estoy caminando por mi propiedad en la noche y veo a cuatro sujetos vestidos de ninja caminando hacia mi y no puedo verles el rostro me voy a defender y no quiero tener problemas, quiero intentar evitar eso,” dijo el residente de Southwest Ranches.