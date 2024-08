Residentes de Palm Beach exigen vías más seguras

La seguridad vial se ha convertido en una preocupación creciente para los residentes del condado de Palm Beach. La comunidad ha comenzado a exigir medidas más estrictas para proteger a los peatones, tras una serie de incidentes trágicos que han dejado una profunda huella en quienes los han presenciado.

Uno de estos testigos es Edward Kramer, quien aún no puede olvidar el arrollamiento que presenció hace tres meses. En abril, un hombre de 65 años fue atropellado en una intersección al oeste de Boca Ratón. La escena sigue atormentando a Kramer. "La persona que perdió la vida era un cliente. Un día estaba aquí y al día siguiente ya no," recordó con tristeza.

Kramer, como muchos otros, cree firmemente que el uso de teléfonos móviles mientras se conduce es un factor clave en estos accidentes. "Suelta el celular, presta atención a la carretera, manejas un arma," advirtió Kramer, subrayando el peligro que representa la distracción al volante.

Los accidentes no solo afectan a los adultos. Una mujer fue arrestada recientemente por atropellar a una niña de 11 años el pasado 30 de enero. Según los informes, la niña cruzó la calle corriendo en un lugar no designado para peatones y la conductora no pudo evitar el impacto. Afortunadamente, la menor fue llevada al hospital, operada y luego dada de alta.

Christopher Nagel, sargento de la División de Tráfico de la Policía de West Palm Beach, comentó sobre la frecuencia de estos incidentes. "Desafortunadamente, los arrollamientos y las fugas del accidente son algo con lo que lidiamos frecuentemente. La mayoría de las personas se quedan en la escena y hacen lo correcto, pero está ese porcentaje de quienes se van," explicó Nagel.

Los datos del último año en el condado de Palm Beach son alarmantes: 190 accidentes con peatones y 130 con ciclistas. Nagel señaló que el aumento de las bicicletas eléctricas está contribuyendo a un incremento en estos accidentes. "Por eso estamos ahí afuera, tratando de educar a la gente, tanto a los peatones como a los conductores," afirmó.

La policía de West Palm Beach ha anunciado que durante el mes de octubre estarán presentes en intersecciones específicas de la ciudad, donde el porcentaje de accidentes es elevado. Esta iniciativa busca educar al público y crear conciencia sobre la importancia de la seguridad vial.