Residentes de Miami lideran lucha por conservar el parque Maurice Ferré

Por décadas el Parque Bayfront junto a la bahía en el Downtown de Miami estuvo abandonado y habitado por desamparados. Ahora bajo el nombre Maurice Ferré ha sido objeto de una gran transformación, algo que enorgullece al comisionado a cargo del distrito pero es fuertemente criticado por otros por lo que es tema de discusión en el ayuntamiento de la ciudad.

En el ayuntamiento de la ciudad, la junta de Planificación y Zonificación discutirá un aspecto de este parque pero más bien se trata de la visión para el futuro de los 32 acres que lo conforman. Durante los últimos dos años el parque se ha convertido en un lugar atractivo para residentes y visitantes.

El Comisionado de Miami, Joe Carollo, dice que se ha dado a la tarea de convertirlo en un parque regional. "Es un parque inmenso, uno de los más grandes de Miami un parque regional es para todos los vecinos de los vecindarios de la ciudad.

Pero algunos residentes del Downtown señalan que ellos son los que más lo utilizan. "El parque es para todos, eso se entiende, pero nosotros queremos sentarnos con él y hablar del plan que se hizo más de 10 años atrás", advierte James Torres, presidente de la Asociación de Vecinos del Downtown.

El proyecto ahora incluye un parque para perros, jardines con esculturas de perros y gatos, esculturas de artistas europeos y en el futuro un parque infantil y canchas para varios deportes, manteniendo los espacios verdes.

"Lo qué pasa es que el parque tiene un plan maestro maestro que se hizo hace más de 10 años. Carollo está haciendo las cosas que el quiere", apunta el presidente de la Asociación de Vecinos del Downtown.

Por lo que el comisionado Carollo señala que algunos se quejan de cada paso. "Y ellos quieren ser los que mandan en este parque y sobre todo no quieren niños hispanos, niños negritos y algo como esto, yo nunca en la vida he oído que en un parque no quieren equipo como este de ejercicios".

"Nadie quiere eso, cuando digo nadie son la gente del Downtown, que en los edificios la mayoría ya tienen gimnasios", refuerza Torres, presidente de la Asociación de Vecinos del Downtown.

El parque ya está listo y abierto al público, mientras algunos vecinos piden remover los equipos. El Comisionado señala que ninguno de los proyectos se ha hecho con fondos de los contribuyentes y que todo ha sido con permisos y avisos.