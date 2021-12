Residentes de la Pequeña Habana enfrentarán orden de desalojo en una horas

Tras conocer la notificación de desalojo que le dejaron este viernes a varios residentes de la Pequeña Habana les inunda la incertidumbre pues ahora enfrentan en pocas horas una dura realidad.

A la opcion de quedarse sin techo dentro de muy poco, está la inmediatez de que le desconecten la energía eléctrica.

“Imagínese yo con 74 años a donde voy a ir” dice uno de los inquilinos de una de las ocho unidades del edificio ubicado en el 1050 del suroeste de Miami a la altura de la 5ta calle.

Obligados a marcharse en solo días algunos muestran su insatisfacción. “Mi hijo, mi nuera y mi nieto recién nacido de cinco días y en cinco días a donde tu vas a encontrar tres mil dólares para mudarte”.

Según la notificación, el edificio de la Pequeña Habana fue declarado inhabitable este pasado viernes, habla de demolición en 10 días.

“Pero como que diez días si yo pago mi renta el día 4 y a mi nadie me ha informado de que yo tengo que irme de aquí”, dicen algunos.

Idania Roque ha vivido en el lugar por los últimos años, ella alega haber pagado ya la renta del mes de diciembre.

“Por supuesto mi presión me subió muchísimo, he botado sangre y todo por la nariz. Imagínese usted la impresión de saber que si en diez días sino me voy me aplastan las cosas o me echan a la calle ..no se”, asevera Roque.

Entre las notificaciones se advierte que los servicios eléctricos serán interrumpidos para el próximo lunes, lo que lleva a estos residentes a una difícil situación. Tras haber pagado el depósito más la renta mensual de unos 750 dólares, estos inquilinos no cuentan con mucho más con que enfrentar su nueva vida.