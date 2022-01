Residentes de Hialeah protestan por aumento de alquiler

Yude Pérez, residente de un complejo de apartamentos en el oeste de Hialeah desde hace casi cinco años, asegura que el 22 de diciembre recibió la noticia de que se tenía que ir, que quienes habían comprado el complejo de apartamentos lo iban a utilizar para otras cosas.

Se refiere a Eco Stone group, una empresa de gestión inmobiliaria a la que contactamos esta tarde. Pero nos dijeron que no podían ofrecer ningún comentario.

Según Rachel Rubí, otra residente: “todo el mundo se quedó como: ¿qué? Estoy confundido. No entiendo que está pasando. El próximo día nos mandaron un correo electrónico en el que nos dijeron que nos podíamos quedar, pero pagando mil 650”.

“Yo pago mil 50 dólares. Es decir, un aumento de un 65 por ciento”, dice Pérez.

Los inquilinos de los 20 apartamentos se opusieron y fue entonces cuando, según ellos, recibieron una segunda carta para que abandonaran la propiedad.

En el caso de Rachel, reside en este lugar desde que nació, hace 24 años, dice que ahora los nuevos dueños de la propiedad no responden a sus llamadas. Preocupación es lo que hay aquí. Y esperando una respuesta de ellos, de los nuevos dueños. Ahora nos quitaron el latón de la basura, no tenemos donde echar la basura, y no somos inquilinos que no estamos pagando renta, hemos pagado siempre las rentas”.

Los vecinos están pidiendo tres cosas fundamentales: seis meses antes de que suba la renta. Que ese aumento sea de sólo mil 200 dólares mensuales, y con contratos anuales, para que ese precio no cambie.