Residentes de edificio preocupados por desalojo

En los apartamentos Pierce House de Hollywood al menos 10 familias enfrentan una incertidumbre angustiante. Múltiples violaciones del código de construcción han sumido a los inquilinos en una crisis, exacerbada por problemas crónicos en el sistema de alcantarillado. La propietaria, presuntamente ignorando las advertencias de la ciudad durante años, ahora enfrenta consecuencias que recaen sobre los habitantes desprevenidos.

La inquilina Erika Lomba, visiblemente afectada, expresó su desesperación ante la situación: "No sabemos a dónde ir... cómo sacar mis cosas esta noche, ni dónde dormir, no sé nada." La incertidumbre se apodera de estos residentes que, en muchos casos, desconocían los problemas que acechaban en la sombra.

Los inspectores de la ciudad, acompañados incluso por la policía, han revelado que la propietaria ha desatendido sistemáticamente las advertencias sobre problemas en el alcantarillado. Además, se encontraron pruebas de que se estaban vertiendo aguas residuales sin tratar en el drenaje, agravando la situación.

Los inquilinos, como Alonso Alcántara, se ven repentinamente enfrentados a una orden de desalojo urgente. “Nos han dado 24 horas, y ahora nos queda menos de eso… nos van a cortar el agua,” lamentó Alcántara, quien había estado recopilando pruebas durante ocho meses. La inesperada notificación ha dejado a muchos sin tiempo para encontrar alternativas habitacionales.

Sara Galindo, con su madre de 81 años y un hijo con autismo, enfrenta una situación particularmente desafiante. La falta de tiempo para organizar pertenencias agrega una capa de angustia a esta ya compleja crisis. Lo más desconcertante para los inquilinos es que, a pesar de continuar pagando el alquiler, los propietarios ausentes no han abordado las reparaciones exigidas por las autoridades.

Los inquilinos, que claman por un trato más justo, piden un plazo adicional para organizar su reubicación. "No es justo que nos desalojen cuando hemos cumplido con el pago del alquiler, y la responsabilidad recae en los dueños," sostiene Sara Galindo. Erika Lomba, por su parte, refleja la preocupación general: "Lo que más me preocupa es dónde voy a ir, no tengo a dónde ir, ni dinero para alquilar otro lugar."

En un intento de mitigar la crisis, la portavoz de la ciudad reveló que un Grupo de Desarrollo Comunitario y trabajadores sociales buscan recursos y lugares alternativos para la reubicación de los afectados. Sin embargo, la propietaria del edificio, hasta el momento, no ha respondido a los intentos de contacto.

La situación actual pone de manifiesto la urgencia de abordar las deficiencias en la regulación de la vivienda y destaca la vulnerabilidad de los inquilinos frente a propietarios negligentes. A medida que la ley de Florida plantea la inminente inhabilitación de los apartamentos con el corte de agua, la incertidumbre persiste entre los residentes que, hasta la mañana, aún esperan un cambio en su destino.