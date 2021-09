Residentes de Crestview Towers piden ayuda para regresar a sus viviendas

Esta noche los residentes del condominio Crestview Towers piden auxilio ya que tras dos meses de ser evacuados de sus apartamentos por condiciones inseguras aún no han podido regresar a sus hogares.

Residentes exigen respuestas por parte de asociación de este condominio. Sin embargo, me dicen que hoy la situación es más difícil y aseguran que hasta les han cerrado la puerta de la entrada con candado.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Los dueños aquí me dijeron que tuvieron que dormir los primeros días debajo del puente”, Carmen Bethel, propietaria.

Son algunas de las condiciones que los propietarios de unidades en el condominio Crestview Towers han tenido que vivir.

“Otros tuvieron la red Cross en un gimnasio y de ahí algunos pudieron ir a un hotel por mucho tiempo”, dice Bethel.

Ya han pasado más de dos meses desde que la ciudad de North Miami Beach ordeno que evacuaran sus apartamentos debido a que se encontraron problemas estructurales y eléctricos, pero aún no han podido regresar a sus hogares.

Maria Echevarría, propietaria, dice:

“Se ha visto alrededor que han sacado de muchos edificios mucha gente y han vuelto…han arreglado y han vuelto y nosotros seguimos nadando en el mismo lodo”.

Esta noche, decenas de propietarios, como maría Echevarría, se reunieron para discutir cómo va el proceso de reparaciones y aunque aseguran no tener mucha información por parte de la asociación, tienen la esperanza de encontrar una solución pronto.

“Nosotros estamos pagando el mantenimiento, el assessment, estamos pagando en algunos casos mortgage y tenemos que pagar ahora vivienda, comida, afuera”, dijo Echevarría.

En la reunión de hoy, algunos de estos propietarios pidieron que se descalifique a la junta actual de la asociación, pero es una opción que parece complicada según ellos y por esa razón también le piden una mano de ayuda a la ciudad.

“Tengo mucha frustración encima porque yo vivo aquí 21 años y me da mucha rabia que jueguen con el dinero de uno porque estábamos pagando un assessment, un mantenimiento y ellos no tenían un plan para trabajar, dice Echevarría”.

Los propietarios con los que converse me dicen que la asociación les prometió que al final de septiembre podrían regresar a los condominios, pero que aún no les entregan un plan definitivo. Nosotros intentamos contactar a esta junta y a la compañía de administración del edificio, pero aún no recibimos una respuesta.