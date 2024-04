Residentes de condominio acusan a la junta directiva de falta de transparencia en las elecciones

MIAMI, Florida - Ana Morales, propietaria de un apartamento en el Condominio International Park I, expresa su descontento al sentir que la junta directiva del condominio ejerce un control excesivo sobre los residentes. Señala que la actual presidenta de la junta no fue elegida democráticamente y que las elecciones pendientes desde noviembre no se han llevado a cabo según lo prometido.

Manuel Fernández, otro propietario del complejo, y Nélida Pérez, coinciden en que no han recibido la boleta electoral para las elecciones de la junta, a pesar de las promesas de que estas se llevarían a cabo el próximo lunes. Fernández afirma que ni por correo electrónico ni por correo postal ha recibido los nombres de los candidatos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los propietarios del condominio también expresan su preocupación por los altos costos de la recertificación del edificio, que ascienden a casi $10 millones. Se quejan de que estos gastos están afectando severamente sus finanzas, con pagos mensuales cercanos a los $500, y temen perder sus apartamentos si no pueden hacer frente a estas obligaciones financieras.

Además, los residentes sienten que no están siendo escuchados ni representados por la junta directiva del condominio. Expresan su frustración por la falta de atención a sus necesidades, especialmente entre las personas mayores, y lamentan que sus preocupaciones parezcan ser ignoradas por las autoridades pertinentes.

Ante estas quejas y preocupaciones, los residentes han intentado comunicarse con la compañía encargada de administrar el condominio, así como con la presidenta de la junta, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni comentarios sobre la situación. Con la incertidumbre y la frustración en aumento, los residentes del Condominio International Park I continúan en busca de soluciones a sus problemas, temiendo por el futuro de sus hogares.

"El problema que existe aquí es la transparencia. A veces no hay fraude involucrado, pero no porque no haya fraude no quiere decir que se esté haciendo algo mal", dijo Roberto González, comisionado del condado de Miami-Dade, Distrito 11, quien invocó a los propietarios a que lo llamen para recibir ayuda.