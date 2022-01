Residentes de casas móviles en riesgo de desalojo

Decenas de residentes del parque de casas móviles “El paraíso”, ubicado en la zona de south river drive recibieron una orden de desalojo en noviembre del año pasado y que desde hace 8 días les cortaron el suministro de agua.

Jorge, anciano a punto de quedar desamparado, dice: “esto se parece al comunismo de Cuba y a dónde voy a vivir ahora para donde me voy”.

Carlos Gómez, otro residente, dice: “bajo de un puente no podemos ir, te saca la policía, allí me botan. No sabemos qué vamos hacer”.

Y Miriam Reyes, una de las residentes, dice: “llevo 20 años viviendo aquí pagándole, no hay agua, la necesitamos, tengo cáncer, asmática, llevo 4 días sin bañarme no sienten la peste”.

Y es que el terreno fue vendido y adquirido por la compañía Rov River rapids Llc, cuyo abogado nos dijo que habían llegado a un acuerdo para desalojar las casas a cambio de una remuneración de 10 mil dólares, que muchos aún dicen no han recibido.

El abogado nos dijo que todavía están repartiendo los cheques y que la abogada defensora de estos residentes es la que lo debe gestionar para cada inquilino.