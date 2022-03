Residentes buscan ayuda legal tras aumento del 400% en la tarifa de la asociación

Una comunidad del sur de Florida está tomando acciones legales contra la asociación de propietarios después de un fuerte aumento en las tarifas. Los residentes de The Hammocks se reunieron este sábado para discutir su plan y recolectar dinero para pagarle a un abogado.

“Vamos a ir a la corte a pedir ayuda para apagarlos”, dijo la residente Ana Tanton. “Intentamos la elección, no funcionó. The Hammocks no se merece esto. La gente de The Hammocks no se merece esto ... Esto podría ser histórico”, apuntó.

En la reunión, muchos querían asegurarse de que el grupo eligiera al abogado adecuado en un esfuerzo por detener un aumento del 400 por ciento en los honorarios de la Asociación de Propietarios o Homeowners Association (HOA, por sus siglas en inglés).

El grupo también recibió orientación del miembro de la junta del Distrito 11, Christian Cevallos, quien asistió a la reunión e instó a los vecinos de The Hammocks a organizarse y unirse.

“Nosotros como comunidad, estamos juntos contra alguien que no es bueno para la comunidad”, refirió Cevallos.

“Nuestro próximo paso es ir a los tribunales”, aclaró Tanton. “Lo que estamos haciendo es esta recaudación de fondos es recaudar dinero para pagar a este bufete de abogados de alto nivel que nos pondrá frente a un juez”.

A principios de este año, el abogado que representaba a la asociación de propietarios explicó que no habían aumentado sus tarifas en siete años. “Se están poniendo al día”, dijo el abogado Hilton Napoleon en ese momento.

La residente de The Hammocks, Ana Tanton, aclara que el grupo está pidiendo tres cosas.

“Necesitamos un juez para dictaminar aquí”, alega Tanton. “Estamos buscando una administración judicial, una administración judicial temporal. Estamos buscando una orden judicial en este presupuesto y estamos buscando un registro judicial para que los propietarios puedan acudir a los tribunales y pagar sus tarifas”.

Mientras tanto, Cevallos acota que esto puede causar un efecto dominó. “Si Hammocks se organiza como debe y tiene éxito, y pueden recibir un trato justo de ellos como propietarios de viviendas, este podría ser un ejemplo a seguir en todo el condado de Miami Dade”.

Aunque muchos residentes tenían dudas sobre a dónde irá el dinero o si habrá tarifas adicionales en el futuro, el grupo ha recaudado alrededor del 70 por ciento de los $100,000 que necesitan para iniciar el proceso legal.

“Eso es lo que estamos buscando. Estamos recaudando fondos desesperadamente para ir a la corte y detener las tonterías allí mismo”, espetó Tanton.

Los residentes dicen que este fuerte aumento en las tarifas de la HOA está obligando a la gente a mudarse del vecindario, donde algunos han vivido durante décadas.