Residentes aliviados tras reparación de edificio en Delray Beach

Los residentes de un complejo de apartamentos están ahora un poco más aliviados, luego que la ciudad de Delray Beach tomara cartas en el asunto y obligara a los dueños a realizar importantes reparaciones.

“Si un poco ya más tranquilo porque la verdad es que tomaron cartas en el asunto y pues se ve que si le tomaron importancia”, dijo un residente.

Quienes viven en el complejo de apartamentos Linton Ridge en Delray Beach, están agradecidos con la ciudad luego que se pusieran firmes para resolver el problema de seguridad en las estructuras. Problema que hace más de un año estaba presente.

“Cada día se iba desmoronando más y más y más si no pues si ya lo pasé y luego pasó lo de Miami y dijimos no esto ya no puede seguir”, dicen.

De acuerdo a un correo electrónico enviado a los comisionados de la ciudad al condominio se les dijo a principios de junio que tenían que reparar los pasillos de concreto que se estaban separando del segundo piso. La ciudad senaló que las reparaciones no comenzaron de inmediato, por lo que fueron llamados a presentarse ante un gran magistrado el 25 de junio. Éste le hizo saber a los dueños de la propiedad que tenían una semana para comenzar con las reparaciones, de lo contrario serian multados con 1000 dolares por cada dia que incumpliesen.

Sam Walthour, del Departamento de Servicios Comunitarios Vecinales de Delray Beach, dice: “Siguieron la orden del magistrado. No están enfrentando ninguna multa en este momento. La orden fue comenzar el trabajo dentro de los siete días y es lo que han hecho”.

Walthour agregó que están colocando estas láminas de hierro debajo de los pasillos en el segundo piso.

Se le ha dicho a la ciudad que los trabajos deben estar realizados esta semana y la asociación de la junta de condominio le ha pedido un poco más de tiempo para poder evaluar a los otros seis edificios del complejo.