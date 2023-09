Residente denuncia repentino aumento en su cuenta de FPL

Durante el verano, la cuenta eléctrica suele subir en el sur de la Florida a medida que el aire acondicionado trabaja horas extras para mantenernos frescos, pero para un televidente, el aumento fue tan dramático que no había como explicarlo.

Un televidente que no pudo esclarecer la situación por su cuenta, decidió contactar al equipo de Telemundo 51 Responde pidiendo ayuda.

Como buen dueño de negocio y administrador, Ruben Lazo sabe como mantener sus cuentas en orden. Por eso, cuando en julio le llegó una cuenta de $1,668.79 de Florida Power & Light (FPL) por el consumo eléctrico de su apartamento de Sunny Isles, sabía que algo no cuadraba.

Ruben Lazo, cliente de la FPL, cuenta que tiene "todo estipulado, los números de consumo de mi casa, de internet, etc y la luz, sabía que no era más de 70 $ mensuales ... Cuando llamó por teléfono me entero de que habían cambiado el medidor, que había meses que no me estaban cobrando".

Pero el estado de cuenta mostraba algo que él no podía explicar, el cobro se había disparado de 51 dólares en enero a 353 en febrero, luego 407 en marzo, 409 en abril y finalmente 396 en mayo.

"Me tomé el trabajo de armar una planilla de Excel con los consumos en kilovatios desde hace dos años a la fecha, que es el historial que guarda FPL del apartamento donde estoy habitando ahora", explica Lazo, quien dice que trató varias veces de mostrarle eso a representantes de la FPL pero no lograba una solución.

"No puedo pasar por este trance de que me corten el suministro. Entonces dije: 'ok, hago un acuerdo de pago. No me quedaba otra", añadió Lazo.

Pero una mañana viendo el noticiero de Telemundo Primera Edición decidió pedir ayuda y contactar a Telemundo 51 Responde. Luego de que contactamos a FPL, una representante de la empresa lo llamó.

"Me dijo que ya cancelaba el acuerdo de pago que yo había aceptado y me dice: 'en la semana va a pasar un técnico por su apartamento, así que esperemos a que pase el técnico", Lazo cuenta que poco tiempo después pasó un técnico muy amable y volvió a recibir una llamada.

Lazo cuenta que ya está todo solucionado. "Volvimos todo a los parámetros regulares ... dice espérame hasta esta semana que estamos transitando, que yo me voy a poner en contacto contigo porque te vamos a hacer una reducción del monto, en disculpas del mal momento que has atravesado".

Aunque dijeron que no podían dar detalles del caso por cuestiones de privacidad. En un correo, una representante de FPL dijo: "Nos comunicamos con el cliente para ayudar a solucionar este asunto".

Y así, la cuenta de Ruben Lazo volvió a la normalidad, ahora dice estar: "inmensamente agradecido a ustedes".

