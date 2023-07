Residente de Coral Gables enfrenta multa diaria de $150

Imagínese tener que pagar un gravamen de $150 al día por una estructura de metal que lleva años afuera de su casa pero que la municipalidad considera que está en violación de los códigos de la ciudad. Ese es el caso de un residente de Coral Gables que vive en su casa desde hace casi 35 años.

La casa de Orlando Capote se encuentra en medio de un lujoso edificio, literalmente. Y para acceder a su patio tiene que pasar por la parte trasera del inmueble en Coral Gables.

"La construcción cerró la calle al frente de nuestra casa por cinco años casi", recordó Capote.

Se trata de The Plaza en Coral Gables, uno de los proyectos más grandes de viviendas y tiendas en la ciudad, construido en el 2019. Capote prefirió quedarse en su casa, sin vecinos alrededor.

Además asegura que nunca recibió una buena oferta para vender la propiedad.

"Los números, cuando hacia el análisis de todo, nunca funcionaban, nunca nos dieron una oferta que hubiera funcionado", afirmó.

Pero además, ahora Capote enfrenta otra situación que se inició en noviembre cuando la ciudad de Coral Gables le avisó que estaba en violación de los códigos de la ciudad, por una cerca y la estructura de metal para un toldo donde él estaciona su auto.

"Esa estructura estaba allí cuando compré la casa en 1989", aseguró Capote.

"Me dicen no, el código de hoy no lo permite y es correcto. Pero cuando investigo un poquito, digo espera, pero el código de hace 35 años lo permitía".

En junio, Capote se presentó en una audiencia de la Junta de Cumplimiento de Código de Coral Gables y el resultado fue un gravamen de $150 hasta que la situación se resuelva.

Por su parte, la ciudad de Coral Gables comunicó que su programa de cumplimiento de código "es importante para mantener el carácter estético de la ciudad".

La ciudad indicó que recibieron una queja sobre múltiples asuntos en violación en noviembre de 2022 y que un equipo de la ciudad se reunió con el residente para indicarle lo que necesitaba rectificar. "Seis meses han pasado y el residente no ha cumplido".

Capote dice que está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo. La ciudad le dio 30 días para hacer los arreglos en su propiedad y ya se vencieron.

Capote aún no ha pagado los primeros $150 porque está esperando por una segunda audiencia en septiembre.