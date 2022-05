Residente de bajos recursos enfrentan el fin de sus contratos de renta

La mayoría de las personas que viven en este edificio son de bajos recursos. Algunos ya retirados, otros son empleados domésticos o prestan diferentes servicios, y ahora se enfrentan al fin de sus contratos de arrendamiento. Dicen que en las condiciones del mercado actual, hace una misión imposible conseguir adónde ir.

Benito Escobar, quien tiene que buscar otro apartamento para vivir, dice:

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Ellos son millonarios y más millonarios y nosotros más pobres y más pobres”.

Son lágrimas de preocupación. Benito escobar tiene más de dos décadas viviendo en este conjunto de apartamentos de Edgewater, pero en abril recibió un aviso que estremecería a toda su familia.

“Fui el 11 de este mes pasado para pagar mi renta y me lo dieron, me dijeron que me iba a dar este papel y ya”.

La carta le informaba que su contrato de arrendamiento termina a final de julio y no se renovará.

El dice que trabaja lavando carros para pagar su renta de 1,000 dólares mes a mes en este lugar.

“No he encontrado, esta cara la renta y la renta y la renta que viene esta por 1,600, 2,000 dólares”.

Y es que la mayoría de residentes de este edificio de 26 unidades hoy se enfrentan a la misma situación, y dicen que no encuentran una renta factible.

AIMCO, uno de los nuevos propietarios, afirmaron que este aviso no es una orden de desalojo y agregaron en un comunicado diciendo:

“Según la nueva ordenanza del condado, se requiere un aviso de 60 días para este tipo de acción. Les hemos dado más tiempo, tres meses y medio, para hacer arreglos alternativos”.

Expertos en el mercado, pronostican una creciente en el sector de desarrollo de la ciudad.

Pero con pocas semanas para tener que irse, Benito se aferra a la fe, esperando que esta situación no deje a su esposa y dos hijos durmiendo en la calle.

“No se cómo podría hacer con mis hijos, tendría que sacarme el bocado de la boca para poder pagarlo”.

AIMCO también dijo que los inquilinos están invitados a contactar a la compañía administradora para abordar caso por caso y estudiar la posibilidad de extensiones a corto plazo.