Se incendia edificio de apartamentos en el Downtown de Miami

Un aparente incendio en un edificio localizado en el Downtown de Miami movilizó a unidades de los bomberos y a la policía local este martes por la mañana.

Un video de la escena muestra cómo salía humo del rascacielos localizado en el área de la 3rd Street y South Miami Avenue, hasta donde llegaron agentes de Miami Fire Rescue que trabajaban con el control del tráfico en la zona mientras sofocaban el "aparente incendio".

Los residentes dijeron que todo comenzó alrededor de las 9 a.m. El video proporcionado por un residente del Wind Condominium muestra como salía humo de una unidad, y otro ángulo deja ver agua goteando de un balcón.

"Estaba durmiendo y luego me desperté con una alarma. Y luego no pensé demasiado en eso porque la alarma no continuó", dijo una mujer que ha vivido en el edificio durante dos años. "Y luego, después de 10 o 15 minutos, las alarmas volvieron a sonar constantemente, y me di cuenta de que algo estaba sucediendo, así que bajé usando las escaleras, 36 tramos".

Los residentes, incluidos niños y mascotas, esperaron afuera hasta que los equipos de emergencia despejaron la escena. Las autoridades han informado que no se reportan heridos por el momento.