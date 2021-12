Rescatan a niño atrapado en tubería de alcantarillado

Un niño quedó atrapado en una tubería de alcantarillado en Fort Myers y requirió la actuación de los bomberos para poder rescatar al pequeño quien estaba prácticamente inmóvil.

Jeffrey, el niño de 11 años, lloraba desesperado al momento que varios oficiales de bomberos luchaban por rescatarlo en medio de la oscuridad de la noche.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Él tenía sandalias Crocs, ese tipo de zapato y al parecer eso estaba haciendo más difícil que él pudiera salir porque estaba atrapado con el croc y la rodilla, verticalmente en la tubería”, dice una testigo

Eran cuatro niños, dos hembras y dos varones quienes estaban jugando a las escondidas en este terreno donde se están almacenando tuberías para drenajes, pues uno de ellos decidió esconderse precisamente en una de esas tuberías quedando completamente atrapado y poniendo en vilo a toda una comunidad

Las labores no fueron tan sencillas como en un principio pensaron los rescatistas

“Él se estaba cortando un poco la rodilla, estaba sangrando un poco, le dolía, y cuando sacamos el zapato, él se sintió como “oh estoy libre”, trato de moverse y se trabó de nuevo”, dice un rescatista.

El menor vino hasta una vivienda que está justo al lado de la pila de tuberías. Los niños quizá pensaron era el lugar perfecto para jugar, pero para Jeffrey se convirtió en un calvario. Azucena, la dueña de la casa no podía creer lo que estaba pasando.

“Me quedé trabado, me quedé trabado, le digo, están jugando o es cierto que te quedaste trabado, estoy trabado me dice. Oh my God”, dice Azucena.

Casi cuarenta minutos después del esfuerzo, los bomberos decidieron cincelar la tubería. Para ello el pequeño recibió orejeras, gafas de seguridad y una manta antes de romper la pieza.

“Ahí él tenía su rodilla trabada, por eso él no podía salir, y por rompieron ahí”, dice Azucena.

Afortunadamente Jeffrey fue sacado de forma segura, solo con un pequeño rasguño en su rodilla.