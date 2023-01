Rescatan a 12 gatos que estaban hacinados y abandonados en jaulas

Asustados sucios y enfermos llegaron varios de los 12 gatos que fueron rescatados en Miami Beach.

Fabiana Visconti, gerente del departamento felino Saving Sage

“El programa de desamparados avisó a la policía de Miami Beach que habían encontrado estos gatos en jaulas, deshidratados, sucios entre las dunas de Miami Beach”.

Holly Whalan, Coordinadora del programa felino de la ciudad de Miami Beach

“Estaban todos cubiertos en su propia orina y en condiciones deplorables, nos contactamos con este refugio de Saving sage, donde los han recibido, bañado y también los han vacunados”.

Los felinos ahora están a salvo en este refugio, ubicado en 8736 West Commercial Blvd Sunrise en el condado de Broward.

“Estaban totalmente deshidratados, hay uno que tiene enfermo los ojos, asustados no sabemos cuántos días estuvieron noches o días, no lo sabemos, hasta ahora se ha identificado como dueña a una mujer que es desamparada y dijo que no tiene un lugar para tener a los gatos, también dijo que ha llegado a cuidar de ellos, sin embargo, fueron encontrado en pésimas condiciones”.

Hay una investigación activa en este momento no se ha determinado si le impondrán cargos de crueldad animal a esta mujer que aún no ha sido identificada por las autoridades.

“Nos parte el corazón porque es una vida que sufre como un humano, están aterrados toma un tiempo para que vuelvan a confiar”

A esta hora los gatos están bajo el cuidado de este refugio que está pidiendo la ayuda de la comunidad puede llamar al Saving Sage al 9545301508. En estos momentos sabemos qué hay una investigación poor crueldad animal.