Reporte: millonarios de EEUU se hacen más ricos durante la pandemia

Según un nuevo informe, la fortuna de los multimillonarios de Estados Unidos se disparó en $434 mil millones durante el cierre entre mediados de marzo y mediados de mayo, esto a la vez que cientos de miles de estadounidenses lidian con el desempleo y la inseguridad alimentaria.

Jeff Bezos de Amazon y Mark Zuckerberg de Facebook acapararon las mayores ganancias. Bezos agregó $ 34.6 mil millones a su riqueza y Zuckerberg añadió $ 25 mil millones, según el informe de Americans for Tax Fairness y del Institute for Policy Studies’ Program for Inequality.

El informe se fundamenta en los datos de Forbes para los más de 600 multimillonarios de Estados Unidos entre el 18 de marzo y el 19 de mayo, cuando la mayoría de los estados estaban cerrados por la crisis de salud.

Las ganancias multimillonarias resaltan cómo la pandemia de coronavirus ha recompensado a las compañías más grandes y centradas en la tecnología, incluso cuando la economía y la fuerza laboral lidia con la peor crisis económica de la historia reciente.

Según el informe, el patrimonio neto de los multimillonarios de Estados Unidos creció un 15% durante el período de dos meses, de $ 2,948 billones a $ 3,382 billones. Solo los cinco multimillonarios más ricos -Bezos, Bill Gates, Zuckerberg, Warren Buffett y Larry Ellison- acapararon ganancias de $ 76 mil millones.

Elon Musk registró una de las mayores ganancias porcentuales durante los dos últimos meses, al ver que su patrimonio neto aumentó un 48%, lo que significa $36 mil millones más.

Muchos pueden haber botado la tarjeta con el dinero de la ayuda federal.

Zuckerberg estuvo muy cerca, al ver un aumento de riqueza en un 46%, o $ 80 mil millones. La riqueza de Bezos aumentó en un 31% o $ 147 mil millones. La exesposa de Bezos, MacKenzie Bezos, que recibió acciones de Amazon en su divorcio, también vio el aumento de su riqueza en un tercio, o $48 mil millones.

Pero algunos millonarios también vieron pérdidas, en especial los magnates de las industrias de viajes, hotelería y comercio minorista. Ralph Lauren vio caer su riqueza de $ 100 millones a $ 5.6 mil millones, mientras que el hotelero John Pritzker vio su riqueza caer de $ 34 millones a $ 2.56 mil millones.