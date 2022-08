Reportan un herido de bala tras un incidente en un estacionamiento del noroeste de Miami-Dade

MIAMI.- La policía está investigando hecho ocurrido cerca de un restaurante La Granja en el noroeste de Miami-Dade, que habría dejado a un hombre herido.

El hecho se registró este domingo en el 2885 de la calle NW 36, en Miami, en el área del estacionamiento.

La policía de Miami-Dade dijo que aproximadamente a las 11:30 a.m. recibió una llamada sobre un carro robado en esa localidad. Un tiempo después, según la policía, recibieron una llamada de que un hombre que sufría una herida de bala (que no amenazaba su vida) estaba en un hospital local. Aparentemente estos hechos estarían relacionados, pero la policía no lo confirmó.

No se han dado a conocer más detalles sobre los involucrados, ni las circunstancias en que se produjeron los disparos. La policía dijo que hay una investigación en curso sobre este hecho.

