Reportan largas colas en centro de ICE en Broward

En medio de la crisis por la pandemia de coronavirus en Florida y particularmente en el condado de Broward, este miércoles un grupo de activistas denunció que el edificio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar amaneció con largas colas, a pesar de la recomendación de que no se den aglomeraciones o reuniones de más de 10 personas para evitar la propagación del COVID-19.

Ante esta situación el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Miami dijo que “está trabajando para minimizar el impacto de COVID-19 reprogramando y reduciendo temporalmente las citas en persona de extranjeros no detenidos, caso por caso. Cualquier persona con una cita próxima que esté enferma, o que haya tenido contacto cercano con alguien que esté enfermo, debe comunicarse con la oficina de campo de Operaciones de Cumplimiento y Remoción de Miami (ERO) antes de su cita programada para obtener más orientación”.

Maria Bilbao, de United We Dream & the Miramar Circle of Protection, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) "no está siguiendo ningún protocolo y la gente está asustada".

No obstante, ICE señala que están trabajando estrechamente con DHS para facilitar una respuesta rápida para enfrentar el COVID-19. Explican que nuevos protocolos fueron aprobados para trabajar durante esta emergencia por el coronavirus, e invitan a visitar el siguiente link para estar informados: https://www.ice.gov/es/guia-de-ice-sobre-el-covid-19

Una fuente de ICE señaló que habían tenido poco tiempo para comunicarse con aquellos que tenían citas para hoy y no pudieron comunicarse con todos para alertarlos de que se iban a reprogramar.

Esta instalación está ubicada en el 2805 SW 145th avenida, de Miramar, el condado de Broward, el de mayor número de casos de COVID-19 en el estado de Florida

Melissa Taveras, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dice que "cientos de personas están literalmente agrupadas en las instalaciones de inmigración".

Estas largas colas son comunes ya que los inmigrantes con casos abiertos tienen que registrarse aquí cada cierto tiempo.