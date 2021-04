Reinician la vacunación contra el COVID-19 con Johnson & Johnson

Lola Marinelli se vacunó con Johnson & Johnson porque “es más fácil una sola dosis. No tenía que volver. Es más simple el proceso ... Me dijeron que no pasaba nada, que si bien existen algunos riesgos eran pocos y decidí ponerme esta”. Mientras que Sarailys Chirino quien también recibió la misma vacuna dice que fue “por nada en especial. Solo llegue aquí y me puse la que había”.

Pero ellas, mujeres entre 18 y 49 años estaban conscientes de un riesgo mínimo en mujeres de su edad de sufrir coágulos de sangre. Pero en el sitio federal de vacunación del campus norte el Miami Dade College usted tiene opciones.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Carmen Rodríguez, portavoz de FEMA, dice que “son diferentes opiniones, cada cual toma su propia decisión.Y aquí cuando llegan, al centro de vacunación, pueden decidir si se van a poner la primera dosis de Pfizer o la vacuna de Johnson and Johnson”.

Al escoger Johnson & Johnson tendrá que firmar un formulario de consentimiento para vacunarse y que libera a FEMA y al estado de toda responsabilidad, así como un folleto informativo con los riesgos esperados y los poco comunes, como los coágulos.

Como algunas personas se asustan por estas advertencias. La doctora Dadilia Garcés, epidemióloga y profesora de Miami Dade College, dice que “cuando se tomó la decisión de que se podía reanudar la vacunación con la de Johnson and Johnson, se tomó en cuenta que sus beneficios sobrepasan cualquier riesgo”.

Muy poca asistencia para colocarse la única dosis de esta inmunización

El documento que se entrega advierte de los coágulos en el cerebro, el abdomen y las piernas, así como en el descenso en las plaquetas, son fundamentales para evitar sangramientos. Añade que podrían ocurrir entre 1 y dos semanas tras la vacunación y en mujeres de hasta 49 años.

Pero el riesgo, aunque mínimo y raro, existe. Y hay que prestarle atención, según afirma el documento de vacunación, que además advierte “que si llega a presentar usted alguno de los síntomas que ellos definen ahí que son dolor de cabeza y cento intenso o visión borrosa, dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor abdominal agudo” debe ver a un especialista, advierte la doctora y epidemióloga Dadilia Garcés.