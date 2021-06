Reguetonero de origen cubano arrestado por golpear un camión de bomberos con un bate

A batazos contra un camión de bomberos de Miami Dade, que enseguida prendió sus sirenas, mientras el protagonista de este incidente en la calle 8 de Miami sacaba su teléfono celular para comenzar a grabar. Pero en eso llegó la policía y el hombre, fue esposado y arrestado.

Se trata de Jesús Santana Jardines, de 30 años, quien este lunes tuvo su primera presentación en corte. Un reguetonero de origen cubano cuyo nombre artístico es Chucho Flash.

Segun el informe de arresto, ayer domingo por la tarde los oficiales recibieron una llamada sobre un accidente de tránsito en la intersección de la calle 8 y la avenida 42 del suroeste. Cuando llegaron a la escena, encontraron un auto negro, marca Porsche, que había chocado con una bomba de gasolina en esta estación de servicio.

“Hasta que no me comprueben yo no puedo pagar fianza, porque yo tengo pruebas de por qué me metí contra la bomba de gasolina. Porque me venían siguiendo más de siete u ocho pistolas en un carro, para matarme, con pistola y los grabé”.

Lo que aún no está muy claro es por qué motivo, Santana Jardines sacó un bate de su carro y comenzó a golpear el parabrisas del camión de bomberos.

El acusado enfrenta cargos por destrucción de propiedad, posesión de drogas, y resistirse a un arresto con violencia.