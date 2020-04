Regreso a la normalidad en Key West

Los cayos de la Florida están prácticamente desiertos. En el punto exacto que marca las 90 millas a Cuba, no hay fila de turistas. Por eso Alex Suarez, un distribuidor de helados, aprovecha para tomarse la tradicional foto, sin tener que esperar.

“Venir aquí y ver esto vacío cuando las filas son enormes, es triste. Muy triste para esta ciudad”, dice Suarez.

Viene desde Hialeah, con su camión cargado de helados para repartir en negocios que hoy encontró cerrados. Tendrá que regresar con casi toda la mercancía”, dice.

“Es como una afectación en cadena. Todos nos afectamos”.

Alexandra Moscoso, dueña del restaurante “El Siboney”, dice que llevan casi cinco semanas cerrado, un tiempo que aprovechan para limpiar y hacer algunas reparaciones.

“Los empleados están a gritos. Quieren trabajar, dinero, pagar la renta y nosotros como propietarios también nos vemos un poquito apretados. Porque ya llevamos dos meses con esto que está pasando y no vemos la ayuda del gobierno”, dice.

Por lo tanto, tomaron la decisión de reabrir el próximo viernes, pero solo con comida para llevar. Los empleados, lo agradecen.

“Algo que consigamos ahora, aunque sea un poquito, es una gran ayuda”, dice un empelado del restaurante.

Esta reapertura, aunque sea a medias, se convierte en la esperanza de quienes hace más de un mes tienen sus barcos anclados en el muelle.

Armando sosa, un pescador, dice que “los restaurantes no están comprando. Nosotros no tenemos a quien vendérselos. La pesquería se lo tiene que comer”. Además, dice que el precio del pescado bajo demasiado y la cuenta no da.

Pero todos esperan que los cayos vuelvan a abrirse al turismo y que la soledad de ahora será solo una triste imagen del pasado.