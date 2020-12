Regresa la marea roja al suroeste de Florida

La marea roja ha resurgido en el suroeste de Florida, autoridades reportan la proliferación de algas tóxicas en varias playas y advierten a los residentes sobre sus efectos negativos en la salud.

Al menos cuatro playas, tres en el condado Collier, una de ellas la Vanderbilt Beach y otra en el condado Lee registran alta concentración del alga Karenia Brevis que es la responsable de la llamada marea roja. Como se observa en parte de la costa oeste, cientos de peces muertos son arrastrados por la marea a orillas de las playas.

Este martes el departamento de salud de Florida emitió una alerta tras confirmarse una alta concentración de las algas tóxicas, avisos que están siendo dispuestos en los balnearios afectados.

Patricia Turpiano, visitante de Vanderbilt Beach, asegura que viene a caminar en la mañana “y hay gente tosiendo, veo peces muertos, trato de alejarme del agua, no es un buen día para caminar por la playa así que me voy, he estado aquí por unos 15 minutos y me voy, no se porque hay gente sentado aquí tomando en cuenta que no es bueno”.

La muerte de los peces se produce por la disminución del oxígeno en el agua debido a las algas tóxicas que también son noscivas para los humanos pues causa irritación en los ojos, nariz y garganta, cuyos síntomas pueden ser más intensos en personas con problemas respiratorios.

Scott Campbell, quien visitante Bonita Beach dice notar que “en el estacionamiento había gente tosiendo y estornudando y es peor si estás cerca del agua obviamente”.

Autoridades recomiendan a los visitantes no nadar en las playas con presencia de marea roja y a los residentes que viven cerca de esos balnearios cerrar las ventanas y puertas de su casas. Y las autoridades del departamento de salud de Florida le piden a los residentes y visitantes mantener a sus mascotas alejadas de las playas con presencia de marea roja.