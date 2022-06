Regresa a EEUU cubano retenido en Guyana

En el aeropuerto, el reencuentro de la familia, luego de que Odlabin estuviera retenido en Guyana por una investigación.

Odlabin estaba el pasado 16 de mayo en la fila para entrar a la embajada de EE.UU. en Guyana como parte del proceso de obtener la visa de para su hijo Brian, que venía de Cuba y estaba con él allí.

“Yo estaba conversando con una muchacha y el señor dijo eso. Me estaba acusando de qué yo había dicho que si tuviera un arma, iba atacar a la embajada. Incluso fue a la policía y todo a declarar que yo había dicho eso. Y yo lo desmentí”, dice Oldabín.

Un agente federal lo requisó en busca de armas, lo entrevistaron y luego lo pusieron a disposición de la policía de Guyana.

“A mí nunca nadie me acusó oficialmente. Yo tengo una carta de la embajada donde dice que la embajada no me acusas de nada. Entonces yo no entiendo qué investigación estaban haciendo”.

Y así, dice haber sido sometido a una investigación del CID, el Departamento de Investigación Criminal de Guyana, y por tanto retenido, primero en una celda y luego en un régimen de reclusión domiciliaria.

“Yo no tenía número de caso. El instructor nunca quiso dar el nombre. No tenía un teléfono, no tenía nada. De hecho, me dijeron una vez que el caso había ido a la corte. Fui a la corte y me dijeron que allí no había ningún caso, que no tenía nada”.

Según, Odlabin, gestiones con la oficina de Marco Rubio agilizaron la visa de su hijo y tras el reportaje de su. Así, primero publicado por Telemundo 51, y un vídeo de denuncia que hizo en redes sociales, una funcionaria del gobierno de Guyana se comunicó con él y tramitó el proceso para esclarecer el incidente y devolverle el pasaporte, tras lo cual hoy, pudo reunirse con su familia que estaba desesperada.