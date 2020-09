Régimen le quita todas las propiedades a cubano repatriado

Un residente en Estados Unidos se repatrió a Cuba, compró 4 fincas en Cienfuegos y se lo quitaron todo, informó la prensa oficialista.

“Se viola el objeto social para el cual se viola la tierra. Se dio para cultivos varios y se usaba para ganadería”, dijeron las autoridades cubanas.

El Ministerio del Interior de Cuba dijo que le expropiaron además 102 animales que ellos consideran ilegales y una vivienda construida en esas tierras.

Antes de la pandemia, el régimen castrista reportó un total de 58 mil cubanos repatriados, entre ellos, 36mil residentes en Estados Unidos

Muchos cubanos emigrados acudieron a la repatriación que les permite recuperar y heredar las propiedades de familiares que quedaron en Cuba.

“Ellos te dejan crecer, luego te van arriba, no te lo quitan todo, te dejan uno, tienes 3 casas, te dejan una, para que no, para que no puedas hablar porque tienes que perder”, dice el analista político Andrés Albuquerque.

El trámite de repatriación se realiza en el consulado cubano: ahí obtienen un carnet de identidad y están obligados a volver a la isla cada cierto tiempo.

“El régimen será lo que será, pero nosotros somos de ampanga, si te obligan renunciando a prerrogativa extranjera”, dice Albuquerque.

Algunos acuden a la repatriación para poder invertir en la isla mientras continúan trabajando y residiendo fuera.

“Pero yo espero que esto sirva de lección para todo los que piensan repatriarse, ni se puede tener ganado, ni se puede tener nada”, asegura Albuquerque.