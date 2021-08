Reencuentro de joven colombiano que estaba perdido con mujer que lo halló

Felicia Escobar, la buena samaritana que encontró a joven colombiano que llevaba un mes perdido, se reunió con éste.

"Yo lo abrazo, yo lo abrazo porque lo amo a él y es el amor De Dios", dice.

Alejandra Córdoba, la madre del joven dice que es "La mujer que me devolvió la vida, estoy emocionadisima".

Felicia Escobar y su esposo encontraron a Miguel Ángel por las calles de Hollywood, hambriento, perdido y desamparado.

"Mira, mira él es el que lo está buscando la mamá, me dolía el corazón ver llorar a la mamá. Amor ese es el joven que está perdido, le dije vamos para allá", cuenta Escobar.

Desde ese momento esta mujer lo alimentó, llamó a la policía y lo ayudó para que pudiera encontrar a su madre.

"Él tenía una sonrisa, tenía una sonrisa muy linda, lo abracé y comenzamos a llorar como si lo conociera toda la vida".

Una alegría, le estoy dando gracias, me entiende, le estoy dando gracias, si no fuera por ella no estuviera con mi mamá", dijo Miguel Ángel Roldán.

"Mi Cristo por esta bendición, gracias mi niño está con su mami, que te llevaste ese dolor de su madre de encontrarse con sssu niño sano", dice Escobar.

"Necesitaba abrazarla darle gracias y quiero llevármela a Colombia nos salvo es como un angel que Dios mando para que ayudar a mi hijo", dice la madre de Roldán.

Miguel Ángel estuvo un mes deambulando por las calles luego de perder su vuelo a Medellín, según su mamá tras extraviar su celular y sufrir un lapso mental.