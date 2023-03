Reencuentro de familia cubana separada en la frontera

Con un abrazo que duró minutos, terminó la pesadilla de una semana para una familia cubana que fue separada en la frontera de México y Estados Unidos.

El viernes pasado vivieron un momento amargo. Mariolis Montano se había presentado en la frontera con su hijo de 14 años. Su esposo ya había cruzado antes con una cita en CBP One, la de ella tenía como fecha 3 de marzo, pero su hijo no contaba con una.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

“Una madre nunca abandona a un hijo. Nosotros vinimos juntos y nos vamos juntos”, dijo Mariolis en ese entonces.

A escasos días para su fecha de parto, tomó esa decisión firme: no dejaría a su hijo en la peligrosa Ciudad Juárez.

“Le digo a todas las madres en este proceso que lo piensen bien antes de separarse de sus hijos, porque con fuerza y paciencia todo se logra”.

Eso nos dijo hoy después de haber finalmente cruzado con él tras lograr conseguir una cita para el menor.

Cuando la acompañábamos otra vez al puente, del lado mexicano, con el rostro iluminado nos comentaba.

“Aquí con mi Fabi, cuando dios quiere no hay nada imposible”

El dramático caso no es único de Mariolis, Luis Alberto y Fabián, miles de familias que buscan solicitar asilo en la frontera enfrentan el desafío de no poder gestionar citas en CBP One.

Este abogado recomienda que en el peor de los casos se haga esto.

Willy Allen, abogado especializado en migración, dice:

“No irse a la frontera hasta que la familia entera tenga citas, si no es el mismo día, al menos al siguiente a ver si no los separan como están haciendo hasta ahora”.

Fabio Dupont Montano, quien solicitó asilo político en la frontera, dice: “Ya que llegué a EEUU. Quisiera estudiar medicina para ayudar a las personas”.

Los reportes de irregularidades con CBP ONE son muy frecuentes entre los usuarios. Las autoridades argumentan el volumen de solicitudes. Hoy preguntamos al departamento de seguridad nacional cuantas personas han logrado citas desde enero con esta aplicación, pero nos dijeron que esas cifras no están disponibles aún.