Recomiendan uso de mascarillas en escuelas de Palm Beach

El distrito escolar del condado Palm Beach es el décimo distrito escolar más grande en los EEUU, con más de 167 mil estudiantes, con 179 colegios en donde el día de mañana, el uso de las mascarillas será obligatorio a no ser que los padres o representantes legales envíen una comunicación firmada desistiendo de esta obligación.

La información la recibieron los padres a través de un mensaje telefónico. El uso de las mascarillas será obligatorio este nuevo año escolar para los estudiantes, maestros y visitantes. El superintendente Michael Burke tomó esta decisión tras oír las recomendaciones de la comunidad médica y opiniones encontradas de los padres.

Maria Jiménez, madre con hijos en la escuela, dice: “Que sigan usando las mascarillas porque nosotros nos vacunamos, verdad, pero hay mucha gente que no se ha vacunado especialmente los jóvenes entonces esto sigue para arriba”

Stacey Stout, pediatra, asegura: “Mi temor es que si no estamos utilizando las mascarillas en el colegio en unas semanas vamos a ver un aumento en casos y los niños no van a poder ir al colegio”.

El Superintendente escolar señaló que tenía la esperanza de que la decisión del uso de mascarillas sea de los distritos escolares, pero ante la orden ejecutiva del Gobernador DeSantis, que otorga esa elección a los padres, se vieron obligados a cambiar el enunciado y decir que su uso es altamente recomendado y dar la opción de optar de no usarlas. Esta carta firmada, señalando que el alumno no usará la mascarilla se la tienen que entregar al maestro del primer periodo de clases. Ante la opción de que los estudiantes no lleven la mascarilla, Angelique Contreras, una madre, escribió un modelo de carta para que usen los padres que así lo deseen.

En desacuerdo con el uso de mascarilla, dice: “En ella rechazan el uso de las mascarillas y también señala que no van a permitir ningún tipo de discriminación o que su hijo sea tratado de forma distinta si es que no utilizan la mascarilla”

“Yo les diría que lo piensen bien que es por el bienestar de sus niños y pues y pues es respetable también lo que piensen otros padres”, dice Alejandra Quiñones, una madre.

El uso de las mascarillas en los autobuses será obligatorio para todos.

Pudimos averiguar que aquellos alumnos que no usen mascarilla no serán separados de los que si las usen, y el superintendente escolar señaló que en un mes volverá a revisar esta política sobre el uso de mascarillas.