Recomendaciones ante bajas temperaturas

Bajas temperaturas llegarán al sur de Florida esta fin de semana: tiempo de churros y chocolate caliente, pero muchos ya preparan sus calentadores y tras el incendio, provocado por uno de estos dispositivos en Nueva York, los bomberos de nuestra área tienen recomendaciones.

El teniente Pete Sánchez, portavoz del Departamento de bomberos de Miami, dice que “la primera cosa que quiero sugerirles es que lo inspeccionen. Seguro que no se usan hace mucho tiempo. Asegúrese de que el cable esté bien, que el enchufe no esté roto, ni doblado. Cuando lo vayan a conectar, conéctelo directamente a la pared. No use extensiones ni regletas”.

Sánchez explica que siempre el calentador debe estar en el piso y al menos a tres pies de paredes, cortinas, la cama y otros objetos para prevenir incendios.

Es muy importante que no tengan ningún recipiente con líquidos cerca del calentador, porque puede causar un cortocircuito.

Los niños, las personas mayores y quienes padecen de enfermedades pulmonares o cardiacas deben resguardarse bien del frío si van a salir al exterior. La regla de oro es vestirse en capas, empezando con una prenda fina hasta las mas gruesas, de modo que usted pueda deshacerse de los abrigos hasta que le sea confortable al llegar a un lugar más cálido.

Antes del sábado deberíamos probar la calefacción de nuestros acondicionadores de aire.

El teniente Pete Sánchez, portavoz del Departamento de bomberos de Miami, dice: “Si sale un olor, eso es común. Debe pasar dentro del plazo de una hora. Pero si ve humo apáguelo, y asegúrese de que esté funcionando correctamente porque no es común que salga humo de la calefacción”.

Y la administración de salud y seguridad ocupacional de Estados Unidos, ocho por sus siglas en inglés, también tiene unos Tips o recomendaciones para este tiempo en el sol de frío si usted tiene que trabajar

Preste atención a enrojecimiento de la piel, y hormigueo, calambres o ampollas en brazos y piernas.

Si trabaja en exteriores vístase por capas y use botas y guantes si es necesario.

Preste atención a sus condiciones físicas y a las de sus colegas.

Tome pausas en el trabajo. Vaya a áreas de calefacción. Tome bebidas calientes.

Contrario a lo que muchos creen, alcohol y frío no hacen buena liga.

Por eso, en situaciones de embriaguez hay que abrigar y proporcionar calor a la persona y nunca intentar darle una ducha fría.