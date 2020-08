Reapertura del Hard Rock Stadium genera controversia

La próxima reapertura del Hard Rock Stadium en Miami Gardens ha causado polémica entre dueños negocios del área, pues sus locales continúan en la lista de espera.

La reapertura del estadio en el que juegan los Miami Dolphins está programada para el 20 de septiembre, con una capacidad de 13 mil personas, es decir, el 20 por ciento de los aficionados, mientras negocios como restaurantes, salas de teatro y conciertos en vivo, esperan la segunda fase de reapertura en Miami-Dade.

Algunos dueños de estos negocios se quejan por la espera para poder abrir sus espacios, lo que les ha hecho ver una fuerte caída de sus ingresos. A juicio de algunos, las ordenanzas de cierre no se han aplicado con justicia debido a que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez no aseguró una reapertura similar para estos locales.

“Los que nos dirigen no han puesto las cosas bien en la balanza, nos hemos afectado muchísimo, nosotros los restaurantes”, señala uno de las personas consultadas por Telemundo 51.

Mientras se ha registrado un descenso en los números de casos del coronavirus en el condado Miami-Dade, se espera que el alcalde Giménez se reúna con algunos de estos comerciantes para anunciar un proceso seguro y una fecha de reapertura de sus negocios.